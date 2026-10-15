ஹைகோர்ட் நீதிபதிகளுக்கு சட்ட புரிதல் கூட இல்லை: உச்ச நீதிமன்றம் வேதனை
ஹைகோர்ட் நீதிபதிகளுக்கு சட்ட புரிதல் கூட இல்லை: உச்ச நீதிமன்றம் வேதனை
ADDED : அக் 15, 2026 02:10 AM
ADDED : அக் 15, 2026 02:10 AM
- சிறப்பு நிருபர் -
சத்தீஸ்கரில், பெண் ஒருவர் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில், குற்றவாளிக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை குறைத்து, அம்மாநில உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை விமர்சித்த உச்ச நீதிமன்றம், 'சத்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு சட்ட புரிதல் கூட இல்லை' என, வேதனை தெரிவித்தது.
தண்டனை குறைப்பு
சத்தீஸ்கரில், 2021ல், பெண் ஒருவர் கொடூரமாக அடித்துக் கொல்லப்பட்டார். பிரேத பரிசோதனையில், அவரது தலை மற்றும் முகத்தில் ஏற்பட்ட பலத்த காயங்கள் தான், மரணத்திற்கு காரணம் என, உறுதியானது. இந்த வழக்கில், ஐ.பி.சி., பிரிவு - 302-ன் கீழ், குற்றவாளிக்கு, 2022ல் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
இதை விசாரித்த சத்தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ரமேஷ் சின்ஹா, ரஜனி துபே ஆகியோர், கொலை செய்யும் நோக்கம் இருக்கவில்லை எனக் கூறி, ஐ.பி.சி., பிரிவு - 302-ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை, ஐ.பி.சி., பிரிவு - 304 பகுதி, 2-ன் கீழ் மாற்றி, 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையாக குறைத்து, 2024ல் உத்தரவிட்டனர்.
இதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி.பர்திவாலா, கே.வினோத் சந்திரன் ஆகியோர் அமர்வு, நேற்று கூறியதாவது:
இந்த வழக்கில் உயர் நீதிமன்றத்தின் பரிதாப நிலையை பாருங்கள். ஐ.பி.சி., பிரிவு - 304 பகுதி 1-, அதாவது, கொலையாக கருதப்படாத மரணத்தை விளைவிக்கும் செயல்.- இதில், மரணத்தை அல்லது உயிருக்கு ஆபத்தான காயத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கம் உள்ளது.
பிரிவு - 304 பகுதி 2, அதாவது, கொலையாக கருதப்படாத மரணத்தை விளைவிக்கும் செயல். இதில், அச்செயல் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற அறிவு மட்டுமே உள்ளது. ஆனால் நோக்கம் இல்லை. இந்த இரு பிரிவுகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கூட உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு தெரியவில்லை.
குற்றவியல் சட்டத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத நீதிபதிகள், வழக்கின் ஆதாரங்களை எவ்வாறு மதிப்பிடுவர்? இவையெல்லாம் சட்டப் பள்ளியின் முதல் ஆண்டில் கற்பிக்கப்படும் அடிப்படை பாடங்கள். உயர் நீதிமன்றம் வழக்கம் போல் மிகவும் அலட்சியமாகவும், சட்டத்தை பற்றிய தெளிவான புரிதலும் இல்லாமலும் செயல்படுகிறது. இத்தகைய உத்தரவுகளை நாங்கள் ஏன் முழுமையாக ரத்து செய்யக் கூடாது?
இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பிய அமர்வு, சத்தீஸ்கர் அரசு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட எதிர்மனுதாரர்கள் தரப்பு விளக்கம் அளிக்கும்படி நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தது.