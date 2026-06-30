கண்டுபிடிக்க முடியாத வழக்குகளுக்கு தனிப்படை அமைக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு
கண்டுபிடிக்க முடியாத வழக்குகளுக்கு தனிப்படை அமைக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு
ADDED : ஜூன் 30, 2026 04:59 AM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 04:59 AM
மதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை சேர்ந்த மகேஸ்வரி தாக்கல் செய்த மனு: என் வீட்டில், 2020ல் 9 சவரன் தங்க நகை திருடுபோனது.
பழனி போலீசில் புகார் அளித்தேன். குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனக்கூறி வழக்கை போலீசார் முடித்துவிட்டனர். மறு விசாரணைக்கு மற்றும் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதி எல்.விக்டோரிய கவுரி பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரரிடம் திருடு போன சொத்து மதிப்பில், 30 சதவீத தொகையை, தமிழக அரசின் உள்துறை அமைச்சகம் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும்.
குற்றவாளி அடையாளம் காணப்பட்டு, நகை மீட்கப்பட்டால், இத்தொகையை மனுதாரரிடமிருந்து திரும்ப பெறலாம். போலீசார் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
விசாரணையின் முன்னேற்றத்தை மேற்பார்வை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். தேவைப்பட்டால், முறையான விசாரணைக்காக இவ்வழக்கை வேறு சிறப்பு முகமை யிடம் ஒப்படைக்கலாம்.
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 'கண்டுபிடிக்கப்பட முடியாதவை' என வகைப்படுத்தப்பட்ட வழக்குகளை விசாரிக்க, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தனிப்படை அமைப்பது குறித்து அரசு பரிசீலிக்கலாம்.
இதற்கு தேவையான கூடுதல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், அதிகாரங்கள் மற்றும் சம்பளம் வழங்க வேண்டும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை அடையாளம் கண்டதும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வெகுமதி அளிக்கலாம். இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.