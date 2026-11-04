சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை நிர்வகிக்க குழு அமைத்த ஐகோர்ட் உத்தரவுக்கு தடை
சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை நிர்வகிக்க குழு அமைத்த ஐகோர்ட் உத்தரவுக்கு தடை
ADDED : நவ 04, 2026 04:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:44 PM
புதுடில்லி:கடலூர், சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் உள்ள கனகசபையில் பக்தர்கள் ஏறி சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளித்து ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவிட்டது.
இதை எதிர்த்து கோவிலின் பொது தீட்சிதர்கள் தரப்பில் சென்னை ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கலானது. இதனை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், கோவில் நிர்வாகத்தில் நிலவும் முறைகேடுகள் மற்றும் சீர்கேடுகள் தொடர்பான புகார்களை களைந்து நிர்வாகத்தை முறைப்படுத்த ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் தலைமையில் இடைக்கால நிர்வாகக் குழுவை அமைத்தது.
இது, கோவில் நிர்வாகத்தின் சுயாட்சியில் தலையிடுவதாக கூறி பொது தீட்சிதர்கள் சங்கத்தின் செயலர் ஜெயசூர்யா உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். தமிழக அரசு கேவியட் மனு தாக்கல் செய்தது.
இதனை விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட், உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது. பதில் அளிக்க தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.
மனுதாரர்கள் தரப்பில், '' கோயிலுக்கு அரசால் தான் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது,'' என குற்றம்சாட்டினர்.
கனக சபையில் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு தீட்சிதர்கள் தடை ஏற்படுத்துவதாக அரசு தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.