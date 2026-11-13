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-நமது நிருபர்-
கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட உதயநிதி வெற்றி பெற்றார். இவரது வெற்றியை எதிர்த்து, வேட்பாளர் மிலானி சென்னை ஐகோர்ட்டில் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என உதயநிதி தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 13) நீதிபதி அருள்முருகன் தீர்ப்பு அளித்தார்.
உதயநிதியின் மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். வழக்கின் விசாரணை டிசம்பர் 11ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க ஐகோர்ட் மறுப்பு
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க ஐகோர்ட் மறுப்பு
ADDED : நவ 13, 2026 11:48 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:48 AM
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-நமது நிருபர்-
கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட உதயநிதி வெற்றி பெற்றார். இவரது வெற்றியை எதிர்த்து, வேட்பாளர் மிலானி சென்னை ஐகோர்ட்டில் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என உதயநிதி தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 13) நீதிபதி அருள்முருகன் தீர்ப்பு அளித்தார்.
உதயநிதியின் மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். வழக்கின் விசாரணை டிசம்பர் 11ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.