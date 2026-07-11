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5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க ஐகோர்ட் தடை

5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க ஐகோர்ட் தடை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:17 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:17 AM

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சென்னை: தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய ஐந்து தொகுதி களுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க, தேர்தல் கமிஷனுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலில், திருச்சி கிழக்கு, சென்னை பெரம்பூர் என, இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற த.வெ.க., தலைவர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்தார்.

பொது நல மனு


அதேபோல, கரூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., - எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை தொகுதி எம்.எல்.ஏ., - சி.விஜயபாஸ்கர், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ., - எஸ்.ஜெயகுமார், அம்பாசமுத்திரம் எம்.எல்.ஏ., இசக்கி சுப்பையா ஆகியோரும் ராஜினாமா செய்தனர்.

இவர்களின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இந்த தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தடை விதிக்கக்கோரி, திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞரும், பா.ஜ., நிர்வாகியுமான கே.வெங்கடாஜலபதி, பொது நல மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் வி.ஆர்.சண்முகநாதன் ஆஜராகி, ''இடைத்தேர்தல் நடத்தி எம்.எல்.ஏ.,வை தேர்ந்தெடுத்த பின், தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்த வேட்பாளரை வெற்றி பெற்றவராக நீதிமன்றம் அறிவித்து விட்டால், ஒரு தொகுதிக்கு இரண்டு மக்கள் பிரதிநிதி என்ற நிலை ஏற்படும்.

''தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் வரை, சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கக்கூடாது என, உச்ச நீதிமன்றம் பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. எனவே, தேர்தல் வழக்குகளில் முடிவெடுக்கும் வரை இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கக்கூடாது,'' என்றார்.

ஏற்புடையதல்ல


தேர்தல் கமிஷன் தரப்பில் வழக்கறிஞர் நிரஞ்சன் ராஜகோபாலன் ஆஜராகி, ''நீதிமன்றத்தில் தற்போது நிலுவையில் உள்ள தேர்தல் வழக்குகள் குறித்து, மனுதாரர் தரப்பு முன்வைத்துள்ள வாதம், சட்டரீதியாக ஏற்புடையதல்ல.

''வழக்குகள் குறித்த ஆவணங்கள் தேர்தல் கமிஷனுக்கு வரவில்லை. எதிர் தரப்பினருக்கு நீதிமன்றத்தால் சம்மன் அல்லது நோட்டீஸ் கூட இதுவரை அனுப்பவில்லை,'' என்றார்.

தமிழக அரசின் அட்வகேட் ஜெனரல் விஜய் நாராயண் ஆஜராகி, ''தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படும் முன், முதல்வர் விஜய் உள்ளிட்டோர் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். அவர்கள் ராஜினாமா செய்யும் போது, எந்த தேர்தல் வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை,'' என்றார்.

முதல்வர் விஜய் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஜி.மாசிலாமணி ஆஜராகி, ''சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிகளின் வாக்காளாராக இல்லாத மனுதாரர், இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்ய அடிப்படை உரிமை இல்லை. இடைத்தேர்தல் நடத்துவதா, இல்லையா என்பது குறித்து, தேர்தல் கமிஷன் தான் முடிவெடுக்க முடியும்,'' என்றார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:

தேர்தல் வழக்கு முடிவுக்கு வரும் முன், அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்துவது, அரசு பணம் செலவாவதுடன், ஒரே தொகுதிக்கு இரண்டு மக்கள் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அரசியல் சாசன பிரச்னை எழும். தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பே, தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டதாக முன்வைக்கப்பட்ட வாதங்களை ஆராய வேண்டி உள்ளது.

எனவே, இந்த வழக்கு தொடர்பாக தேர்தல் கமிஷன், மத்திய அரசு, தமிழக சட்டசபை செயலர், முதல்வர் விஜய், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சி.விஜயபாஸ்கர், எஸ்.ஜெயகுமார், இசக்கி சுப்பையா உள்ளிட்டோர், மூன்று வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும்.

அதுவரை, இந்த திருச்சி கிழக்கு உள்பட ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க, தேர்தல் கமிஷனுக்கு தடை விதிக்கிறோம். வழக்கு விசாரணை, வரும் 31ம் தேதிக்கு தள்ளிவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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