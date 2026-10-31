ஹிந்து சிறுமியை மதம் மாற்ற முயற்சி: முஸ்லிம் மதகுரு உட்பட மூவர் கைது
ஹிந்து சிறுமியை மதம் மாற்ற முயற்சி: முஸ்லிம் மதகுரு உட்பட மூவர் கைது
ADDED : அக் 31, 2026 06:42 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:42 AM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
குஜராத்தின் கிர் சோம்நாத் மாவட்டத்தில் உள்ள கோடினார் பகுதியை சேர்ந்த ஹிந்து சிறுமி ஒருவர் கடந்த 24ல் மாயமானார். இதுகுறித்து தாய் அளித்த புகாரையடுத்து போலீசார் சிறுமியை தேடி வந்தனர். அப்போது சிறுமி மற்றும் அவரது தோழியை உனாவாவில் உள்ள தர்காவில் போலீசார் மீட்டனர்.
விசாரணையில் இருவரையும் முஸ்லிம் மதத்துக்கு மாற்றி திருமணம் செய்ய முயன்ற சாகிர் பதான், மதகுரு ஆசிப் கவாலி மற்றும் அப்துல் சந்தி ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில், சிறுமிக்கு முஸ்லிம் பெயரை சூட்டியதுடன், புர்கா அணிவித்து, மத போதனைகளை சொல்ல வைத்துள்ளனர்.
'சி.சி.டி.வி' பதிவுகள் உதவியுடன், இரு சிறுமியரையும் போலீசார் பத்திரமாக மீட்டனர். மதமாற்ற முயற்சியில் தலைமறை வான ஒருவரை தேடி வருகின்றனர். இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது: உனாவாவில் உள்ள தர்காவில் மதகுரு ஆசிப் கவாலி சிறுமியை ஹிந்து மதத்தைத் துறந்து இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறுவதற்கு வற்புறுத்தியுள்ளார்.
புர்கா அணிய வைத்து, இஸ்லாமிய தொழுகைகளை நடத்தவும் செய்தார். சிறுமியை இரண்டு நாட்களாக தர்காவில் தங்க வைத்து மதகுரு இந்த செயலில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார். சிறுமிக்கு சாகிர் பதானுடன் திருமணம் செய்து வைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளார். தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது. இவ்வாறு போலீசார் தெரிவித்தனர்.