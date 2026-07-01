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/செய்திகள்/தமிழகம்/கோர்ட் தீர்ப்புக்கு உள்நோக்கம் கற்பித்து நீதிபதிகளை அவமதிக்கும் அமைப்புகள்; ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்

கோர்ட் தீர்ப்புக்கு உள்நோக்கம் கற்பித்து நீதிபதிகளை அவமதிக்கும் அமைப்புகள்; ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்

கோர்ட் தீர்ப்புக்கு உள்நோக்கம் கற்பித்து நீதிபதிகளை அவமதிக்கும் அமைப்புகள்; ஹிந்து முன்னணி கண்டனம்

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 01, 2026 08:32 PM

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நமது நிருபர்

கோர்ட் தீர்ப்புக்கு உள்நோக்கம் கற்பித்து நீதிபதிகளை அமைப்புகள் அவமதிக்கிறது என ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

அவரது அறிக்கை: மதரீதியான இட ஒதுக்கீடு கூடாது என பல்வேறு வழக்குகளில் கோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது. எனினும் ஓட்டு வங்கிக்காக, 2007ல் தி.மு.க., அரசு, ஹிந்து மதத்தில் இருந்து இஸ்லாமியராக மதம் மாறியவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர் என்ற சான்றிதழை பெற்று கொள்ளலாம் என அரசாணை வெளியிட்டது.

ஹிந்து மதத்தில் இருந்து மதம் மாறி சென்ற பின்பும், ஹிந்து மதத்தில் அனுபவித்த அதே சலுகைகளும், உரிமைகளும் கிடைப்பதால் மதமாற்றம் அதிகமாகும். இஸ்லாத்தில், ஜாதிய பாகுபாடுகள் இல்லையென கூறி, ஹிந்துக்களை மதம் மாற்றுபவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கான சான்றிதழை பெறுவது எவ்விதத்தில் நியாயம்?

இவற்றை கருத்தில் கொண்டு, மதம் மாறிய ஒருவர், இஸ்லாமியர் என்றே கணக்கில் கொள்ளப்படுவார் என ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் நீதிபதி சுவாமிநாதன் தீர்ப்பளித்துள்ளார். இதனால் தங்கள் உரிமை பறிக்கப்பட்டதாக கூறி, தீர்ப்பை எதிர்த்து, கடந்த 30ம் தேதி இஸ்லாமிய அமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்; தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகளை அவமதித்துள்ளனர்.

ஜனநாயக நாட்டில் உச்சபட்ச அதிகாரம் கொண்ட கோர்ட் தீர்ப்பை அவமதிக்கும் வகையில், நீதியரசரை அவமதித்ததை கண்டிக்கிறோம். சமுதாய அமைதியை பாதிக்கும் இதுபோன்ற ஆர்ப்பாட்டங்களை தமிழக அரசு அனுமதிக்கக் கூடாது; கோர்ட் தீர்ப்பையும், நீதிபதியையும் விமர்சித்த இஸ்லாமிய அமைப்பினர் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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