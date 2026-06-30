திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்துக்கு எதிராக ஆவணப்படம் வெளியிடுவதை தடுக்க வேண்டும்; ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்துக்கு எதிராக ஆவணப்படம் வெளியிடுவதை தடுக்க வேண்டும்; ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 08:42 PM
ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:40 PM
UPDATED : ஜூன் 30, 2026 08:42 PM ADDED : ஜூன் 30, 2026 08:40 PM
நமது நிருபர்
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்துக்கு எதிராக, ஆவணப்படம் வெளியிடுவதை தடுக்க வேண்டும் என ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர்காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்துக்கு எதிராக, 'திருப்பரங்குன்றம் பைல்ஸ்' என்ற ஆவணப்படம் திரையிடுவதாக சமூக வலைதளத்தில் தகவல் பரவி வருகிறது. இதுபற்றி நேரடியாக, ஹிந்து முன்னணி மாநில செய்தி தொடர்பாளர் இளங்கோவன் விசாரித்து, சட்டவிரோதமான செயல் என, ஹிந்து முன்னணி சார்பில், சென்னையில் புகார் அளித்தார்.
'ப்ரிவ்யூ' தியேட்டரில் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த படத்தை வெளியிடுவதாக கூறினாலும், மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து, பகிரங்கப்படுத்தி, விளம்பரப்படுத்தியது சட்டவிரோதமானது.தணிக்கை துறையின் சான்றிதழ் இல்லாமல், பொது பார்வைக்கு வெளியிடக்கூடாது. எனவே, தமிழக போலீசார் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, சட்டவிரோத நடவடிக்கையை தடுக்க வேண்டும்.
சட்டம் - ஒழுங்கை சீர்குலைக்க, இந்த படத்தை வெளியிட சதி செய்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, படத்தை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். ஹிந்து முன்னணி சார்பில், சம்பந்தப்பட்ட ப்ரீவ்யூ தியேட்டரை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்துவோம். இவ்வாறு காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் கூறியுள்ளார்.