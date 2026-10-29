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ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர்கள் இடமாற்றம்

ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர்கள் இடமாற்றம்

ADDED : அக் 29, 2026 10:25 PM

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ADDED : அக் 29, 2026 10:25 PM

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சென்னை:ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையில் பணிபுரியும் 6 இணை கமிஷனர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை பிறப்பித்த உத்தரவு

ராமு- சென்னை-1 இணை கமிஷனர்

ரேணுகாதேவி- திருவேற்காடு தேவி கருமாரி அம்மன் கோயில் இணை கமிஷனர்

ரமணி- தலைமையிடம், இணை கமிஷனர்( சரிபார்ப்பு)

அனிதா- சென்னை மண்டலம்-3 ன் இணை கமிஷனர்

விஜயா- திருவண்ணாமலை இணை கமிஷனர்

குமரதுரை -காஞ்சிபுரம் இணை கமிஷனர் ஆக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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