வரம்பு மீறும் ராகுலை வரலாறு மன்னிக்காது!
வரம்பு மீறும் ராகுலை வரலாறு மன்னிக்காது!
UPDATED : ஆக 15, 2026 11:00 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 05:55 PM
UPDATED : ஆக 15, 2026 11:00 PM ADDED : ஆக 15, 2026 05:55 PM
நமது நிருபர்
லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற மரியாதைக்குரிய பதவியில் இருக்கும் ராகுல், அந்த பதவிக்குரிய கண்ணியம் குப்பைக்கூடைக்கு போகும்படியான ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறார்.
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஒரு நிகழ்ச்சி. மேடையில் ராகுலும், முன்னாள் எம்.பி., சந்தீப் தீக்சித்தும் நிற்கின்றனர். பிரதமர் மோடி, வெளிநாட்டு தலைவர்களுடன் நிகழ்த்தும் சந்திப்புகளை பற்றி கிண்டல் செய்யும் வகையில், ராகுல் ஓடிச்சென்று சந்தீப்பை கட்டிப்பிடிக்கிறார். அது தான் மோடியின் ராஜதந்திரம் என்று கமென்ட் வேறு சொல்கிறார்.
அதற்கு சந்தீப் தீக்சித், தேவையின்றி இத்தாலி பிரதமர் மெலோனியின் பெயரையும் சேர்த்துச் சொல்கிறார்.
''நீங்கள் மெலோனி என்று நினைத்து என்னை கட்டிப்பிடிக்கவில்லையே,'' என்று கேட்கிறார் சந்தீப். அதற்கு ராகுல், ''நான் இன்னும் அந்த நிலைக்கு வரவில்லை,'' என்கிறார், நமட்டுச்சிரிப்பு சிரித்தபடி. அங்கே இருந்தவர்களும் சிரிக்கின்றனர்.
நாகரிக வரம்புகள் அனைத்தையும் தாண்டிய இந்த செயல், அரசியல் தொடர்பே இல்லாதவர்களையும் கூட வேதனை அடைய வைத்திருக்கிறது. சொந்த நாட்டின் பிரதமரை பற்றி விமர்சனம் செய்வது என்பது வேறு; ஆனால், நரகல் நடையில் வாய்க்கு வந்ததை உளறுவது என்பது வேறு.
ராகுலும், சந்தீப்பும் செய்தது இரண்டாம் வகையை சேர்ந்தது. அரசியல் கட்சியினர் மட்டுமின்றி, அரசு அதிகாரிகள், பொதுமக்கள் அனைவரது மத்தியிலும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இரு தலைவர்கள் சந்திக்கும்போது கை குலுக்குவது, கட்டி அணைப்பது, நலம் விசாரிப்பது எல்லாம் காலம் காலமாக இருக்கும் நடைமுறை தான். இதில் குறை சொல்வதற்கும், குதர்க்கமாக கிண்டல் செய்வதற்கும் என்ன இருக்கிறது?
காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் யாரும், இப்படி பிற நாட்டு தலைவர்களை கட்டி அணைத்ததே இல்லையா என்பது தான், பலரது கேள்வியாக உள்ளது.
நேரு முதல் கொண்டு இப்போதைய சோனியா, ராகுல், பிரியங்கா வரை, கட்டி அணைத்து கலந்துரையாடிய வெளிநாட்டுத்தலைவர்களின் பட்டியல் ஏராளம்.
ஆண்டுக்கும் மேலாக பிரதமராக இருந்த நேரு, கட்டித்தழுவாத உலகத் தலைவர்களே இல்லை. தலைவர்கள், அவர்களது மனைவியர் என பலருடன் நேரு கட்டி அணைத்தது போன்ற படங்கள் இணையத்தில் கொட்டிக் கிடக்கின்றன.
அவருக்குப் பின் பதவிக்கு வந்த இந்திராவும் அது போல, பல்வேறு உலக தலைவர்களை சந்தித்து கட்டி அணைத்தவர் தான். ராஜிவ், சோனியா, ராகுல், பிரியங்கா என எல்லோரும் கட்டி அணைத்து தலைவர்களுடன் கலந்துரையாடிவர்கள். ஆனால், அதை மோடி செய்யும்போது, ராகுலால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை.
முன்னணி நாடுகளின் தலைவர்கள் தினமும் கலந்துரையாடும் அளவுக்கு சர்வதேச அளவில் செல்வாக்கு மிகுந்த தலைவர்களில் ஒருவராக மோடி இருக்கிறார். அதை அருகில் இருந்து காணவும், கேட்கவும் வேண்டிய பரிதாப நிலையில் இருக்கும் ராகுல், தன் வயிற்றெரிச்சலை, ஆற்றாமையை போக்கிக்கொள்ளும் இடமாக கட்சி மேடையை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். விமர்சனம் என்கிற பெயரில் அனைத்து நாகரிக வரம்புகளையும் குழி தோண்டிப் புதைத்து விட்டார் ராகுல்.
தன் அருமை மகன் செய்வதை எல்லாம் சோனியா வேண்டுமானால் ரசித்துக் கொண்டிருக்கலாம்; காங்கிரஸ் தலைவராக செயல்பட்டு கண்டித்திருக்க வேண்டிய கார்கே, வேறு வழியின்றி சகித்துக் கொண்டிருக்கலாம்; ஆனால் காலமும் வரலாறும் ஒருபோதும் மன்னிக்காது; அது ஒரு நாள் கட்டாயம் ராகுலுக்கு தகுந்த பாடத்தை கற்றுத்தரும்.