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மானிய உர மூட்டைகள் பதுக்கல்; வேளாண் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு?

மானிய உர மூட்டைகள் பதுக்கல்; வேளாண் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு?

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:33 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:33 AM

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கோவை: மத்திய அரசின் மானிய உர மூட்டைகள் கோவையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, இரண்டு தொழிற்சாலைகள், 'சீல்' வைக்கப்பட்டன. தமிழக வேளாண் அதிகாரிகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம் சுமத்தும் விவசாயிகள், நேர்மையாக விசாரணை நடத்தி, துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

விவசாயத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்கிற உயரிய நோக்கத்தில், விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு மானிய விலையில் உரம் ஒதுக்குகிறது. 45 கிலோ எடையுள்ள ஒரு மூட்டை உரம் விலை, ரூ.1,457.29.

மத்திய அரசு வழங்கும் மானியம் ரூ.1,190.79 கழித்து, வரி சேர்த்து ரூ.266.50க்கு விவசாயிக்கு தரப்படுகிறது. உரக்கம்பெனியில் இருந்து உர மூட்டைகள் எங்கெங்கு செல்கின்றன என்ற ஒவ்வொரு படிநிலையும் கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. அதை மத்திய அரசு கண்காணிக்கிறது.

உர மூட்டைகள் பதுக்கல்


கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை அருகே தம்மனாம்பாறை மற்றும் ரொட்டிக்கவுண்டனுார் ஆகிய கிராமங்களில் தென்னந்தோப்புகளுக்கு இடையே செயல்பட்ட இரண்டு தொழிற்சாலைகளில், மத்திய அரசின் மானிய உர மூட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருந்ததை விவசாயிகள் சமீபத்தில் கண்டறிந்தனர். அவர்கள் கொடுத்த தகவலின்படி, வேளாண் அதிகாரிகள், போலீசார், குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்றப்புலனாய்வு துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்.

ஒரு தொழிற்சாலையில் 244 மூட்டைகள், இன்னொரு தொழிற்சாலையில் 2,105, ஒரு லாரியில் 495, இன்னொரு லாரியில் 37 மூட்டைகள் இருந்தன. மொத்தம் 2,881 மூட்டைகளில், 130 டன் உரம் கைப்பற்றப்பட்டது. இவற்றின் மதிப்பு 42 லட்சம் ரூபாய். மேலும், 234 காலி பைகள் இருந்தன. எவ்வித ஆவணமும் இன்றி, பதுக்கியிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

தொழிற்சாலைக்கு சீல்


தொழிற்சாலை வளாகத்தில் கொதிகலன் இருந்தது. அதில், உரத்தை கொட்டி கரைத்து பிளைவுட் ஒட்டுவதற்கான பிசின் தயாரிக்க திரவமாக்கி, டேங்கர் லாரிகளில் கேரளாவுக்கு கடத்திச் செல்வது, குற்றப்புலனாய்வு துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்தது. இரு தொழிற்சாலைகளையும் சீல் வைத்து, பாதுகாப்பு போடப்பட்டு உள்ளது. சேலம் உரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வகத்துக்கு உர மாதிரி அனுப்பப்பட்டது.

தம்மனாம்பாறையில் செயல்பட்ட தொழிற்சாலை உரிமையாளரான கேரள மாநிலம் பெரும்பாவூரை சேர்ந்த ஆசிப் அலி, பாலகிருஷ்ணன், பிரம்மய்யா, செல்வம், மகிபாலன், வெள்ளியங்கிரி, லட்சுமண் சண்முகம், ரொட்டிக்கவுண்டனுாரில் தொழிற்சாலை நடத்திய கேரளத்தை சேர்ந்த முகமது ஷக்கீர், இடத்தின் உரிமையாளர் பாலகிருஷ்ணன் என, ஒன்பது பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது. நான்கு லாரிகள், ஒரு பைக் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய மானிய உரத்தை கடத்தி வந்து, பதுக்கி வைத்திருந்தது ஒரு குற்றம்; அதை சட்ட விரோதமாக திரவமாக்கி டேங்கரில் கேரளத்துக்கு எடுத்துச் செல்வது இன்னொரு குற்றம். இவ்வழக்கில், இரு டிரைவர்கள் மட்டும் கைதாகி உள்ளனர். தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது நடவடிக்கை இல்லை.

கண்துடைப்பு ஆய்வு


கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள, 12 வட்டாரங்களுக்கு அதிகாரிகள் குழுக்களை மாவட்ட நிர்வாகம் அனுப்பி, உர விற்பனை நிலையங்களில் ஆய்வு செய்து, இருப்பு நிலவரங்களை சரிபார்த்திருக்கிறது. பறிமுதல் செய்த உர மூட்டைகள் கோவை மாவட்டத்துக்கு ஒதுக்கியது இல்லை என்பது தெரியவந்தது. கைதான டிரைவர்கள் கொடுத்த வாக்குமூலத்தில், உர மூட்டைகளை பட்டுக்கோட்டை, சத்தியமங்கலத்தில் லாரிகளில் எடுத்து வந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.

ஒவ்வொரு மாதமும் அந்தந்த கலெக்டர்கள் தலைமையில் நடக்கும் வேளாண் உற்பத்தி குழு கூட்டத்தில் உர இருப்பு நிலவரம் விவாதிக்கப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படும். உரம் விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் இருப்பு நிலவரங்களை அந்தந்த மாவட்ட வேளாண் அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டியது அவசியம்.

வேளாண் அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் உர மூட்டைகள் வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. பறிமுதல் செய்த உர மூட்டைகளில், தயாரிப்பு தேதி மற்றும் ஸ்லாட் எண்கள் உள்ளன. அவற்றை வைத்து, உரம் தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் இருந்து எங்கு அனுப்பப்பட்டது என்பதை கண்டறியலாம்.

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சி.பி.ஐ., விசாரணை தேவை


கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் அமைத்த ஆய்வுக் குழு நடவடிக்கை கண்துடைப்பு. சத்தியமங்கலம், பட்டுக்கோட்டையில் முறைகேடு அங்கு நடந்திருக்க வேண்டும். இவை கிரிமினல் குற்றங்கள். உரக்கட்டுப்பாடு துணை இயக்குனர் அலுவலகம் சென்னையில் இருக்கிறது. அங்கிருந்தே உரம் மூட்டைகள் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கலாம். மத்திய அரசு மானியம் விவசாயிகளுக்கு சென்றடையாமல், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திஇருப்பது இப்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
உரக்கடத்தலை, 20 ஆண்டுகளாக கூறி வருகிறோம். தமிழக வேளாண் அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை. நடவடிக்கை எடுக்காததால், கேரளத்தை சேர்ந்தவர்கள் தமிழகத்துக்குள் தொழிற்சாலை துவக்கி, உரத்தை திரவமாக்கி, கடத்திச் செல்வது தெரியவந்துள்ளது. இதை கூட அதிகாரிகள் கண்டுபிடிக்க வில்லை. விவசாயிகள் பிடித்துக் கொடுத்திருக்கிறோம். மத்திய அரசு தலையிட்டு, சி.பி.ஐ., விசாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வேளாண் துறையில் உள்ள ஊழல் அதிகாரிகளை கண்டறிந்து, தமிழக அரசு துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- கந்தசாமி, பொது செயலாளர், கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்கம்



'கடத்தலை எளிதாக கண்டுபிடிக்கலாம்'


ஓய்வு பெற்ற வேளாண் உயரதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் எத்தனை டன் உர மூட்டைகள் அனுப்ப வேண்டும் என்பதை மத்திய அரசு ஒதுக்கும். அந்தந்த மாநில வேளாண் அதிகாரிகள், ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் எத்தனை டன் அனுப்ப வேண்டும் என்பதை உர நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்துவர். நிறுவனங்களில் இருந்து மொத்த வியாபாரிகளுக்கு அனுப்பப்படும்; அங்கிருந்து சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் தரப்படும்.
ஒவ்வொரு இடத்தில் இருந்தும் உர மூட்டைகள் வெளியே செல்லும்போது, கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்யப்படும். சில்லறை வியாபாரிகள், விவசாயிகளிடம் ஆதார் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை பெற்றே மானிய உர மூட்டைகளை வழங்க முடியும். விவசாயிகள் பெயரில் போலியாக பதிவு செய்து, சில்லறை வியாபாரிகளிடம் இருந்து வாங்குவது சிக்கலான விஷயம். டன் கணக்கில் சிக்கியிருப்பதால், மொத்த வியாபாரிகளிடம் இருந்து சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு அனுப்புவதுபோல் பதிவு செய்து, கடத்தியிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
பறிமுதல் செய்த உர மூட்டைகள், எந்தெந்த நிறுவனங்களில் இருந்து சப்ளையாகி இருக்கிறது என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. துாத்துக்குடி நிறுவனத்தில் ஜூன் மாதம் ஸ்லாட் எண்: ஏ06/ 26 என்ற எண்ணில் தயாரித்த உர மூட்டைகள் பறிமுதலாகி உள்ளன. அவை எந்த வியாபாரிக்கு அனுப்பப்பட்டது. அந்த வியாபாரியிடம் இருந்து எங்கே போனது என்பதை கண்டறிந்தாலே, கடத்தல் துவங்கிய இடம் தெரிந்து விடும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.



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