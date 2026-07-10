மானிய உர மூட்டைகள் பதுக்கல்; வேளாண் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு?
மானிய உர மூட்டைகள் பதுக்கல்; வேளாண் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு?
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:33 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:33 AM
கோவை: மத்திய அரசின் மானிய உர மூட்டைகள் கோவையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, இரண்டு தொழிற்சாலைகள், 'சீல்' வைக்கப்பட்டன. தமிழக வேளாண் அதிகாரிகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம் சுமத்தும் விவசாயிகள், நேர்மையாக விசாரணை நடத்தி, துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
விவசாயத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்கிற உயரிய நோக்கத்தில், விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு மானிய விலையில் உரம் ஒதுக்குகிறது. 45 கிலோ எடையுள்ள ஒரு மூட்டை உரம் விலை, ரூ.1,457.29.
மத்திய அரசு வழங்கும் மானியம் ரூ.1,190.79 கழித்து, வரி சேர்த்து ரூ.266.50க்கு விவசாயிக்கு தரப்படுகிறது. உரக்கம்பெனியில் இருந்து உர மூட்டைகள் எங்கெங்கு செல்கின்றன என்ற ஒவ்வொரு படிநிலையும் கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. அதை மத்திய அரசு கண்காணிக்கிறது.
உர மூட்டைகள் பதுக்கல்
கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை அருகே தம்மனாம்பாறை மற்றும் ரொட்டிக்கவுண்டனுார் ஆகிய கிராமங்களில் தென்னந்தோப்புகளுக்கு இடையே செயல்பட்ட இரண்டு தொழிற்சாலைகளில், மத்திய அரசின் மானிய உர மூட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருந்ததை விவசாயிகள் சமீபத்தில் கண்டறிந்தனர். அவர்கள் கொடுத்த தகவலின்படி, வேளாண் அதிகாரிகள், போலீசார், குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்றப்புலனாய்வு துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்.
ஒரு தொழிற்சாலையில் 244 மூட்டைகள், இன்னொரு தொழிற்சாலையில் 2,105, ஒரு லாரியில் 495, இன்னொரு லாரியில் 37 மூட்டைகள் இருந்தன. மொத்தம் 2,881 மூட்டைகளில், 130 டன் உரம் கைப்பற்றப்பட்டது. இவற்றின் மதிப்பு 42 லட்சம் ரூபாய். மேலும், 234 காலி பைகள் இருந்தன. எவ்வித ஆவணமும் இன்றி, பதுக்கியிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
தொழிற்சாலைக்கு சீல்
தொழிற்சாலை வளாகத்தில் கொதிகலன் இருந்தது. அதில், உரத்தை கொட்டி கரைத்து பிளைவுட் ஒட்டுவதற்கான பிசின் தயாரிக்க திரவமாக்கி, டேங்கர் லாரிகளில் கேரளாவுக்கு கடத்திச் செல்வது, குற்றப்புலனாய்வு துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்தது. இரு தொழிற்சாலைகளையும் சீல் வைத்து, பாதுகாப்பு போடப்பட்டு உள்ளது. சேலம் உரக்கட்டுப்பாடு ஆய்வகத்துக்கு உர மாதிரி அனுப்பப்பட்டது.
தம்மனாம்பாறையில் செயல்பட்ட தொழிற்சாலை உரிமையாளரான கேரள மாநிலம் பெரும்பாவூரை சேர்ந்த ஆசிப் அலி, பாலகிருஷ்ணன், பிரம்மய்யா, செல்வம், மகிபாலன், வெள்ளியங்கிரி, லட்சுமண் சண்முகம், ரொட்டிக்கவுண்டனுாரில் தொழிற்சாலை நடத்திய கேரளத்தை சேர்ந்த முகமது ஷக்கீர், இடத்தின் உரிமையாளர் பாலகிருஷ்ணன் என, ஒன்பது பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது. நான்கு லாரிகள், ஒரு பைக் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய மானிய உரத்தை கடத்தி வந்து, பதுக்கி வைத்திருந்தது ஒரு குற்றம்; அதை சட்ட விரோதமாக திரவமாக்கி டேங்கரில் கேரளத்துக்கு எடுத்துச் செல்வது இன்னொரு குற்றம். இவ்வழக்கில், இரு டிரைவர்கள் மட்டும் கைதாகி உள்ளனர். தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது நடவடிக்கை இல்லை.
கண்துடைப்பு ஆய்வு
கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள, 12 வட்டாரங்களுக்கு அதிகாரிகள் குழுக்களை மாவட்ட நிர்வாகம் அனுப்பி, உர விற்பனை நிலையங்களில் ஆய்வு செய்து, இருப்பு நிலவரங்களை சரிபார்த்திருக்கிறது. பறிமுதல் செய்த உர மூட்டைகள் கோவை மாவட்டத்துக்கு ஒதுக்கியது இல்லை என்பது தெரியவந்தது. கைதான டிரைவர்கள் கொடுத்த வாக்குமூலத்தில், உர மூட்டைகளை பட்டுக்கோட்டை, சத்தியமங்கலத்தில் லாரிகளில் எடுத்து வந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒவ்வொரு மாதமும் அந்தந்த கலெக்டர்கள் தலைமையில் நடக்கும் வேளாண் உற்பத்தி குழு கூட்டத்தில் உர இருப்பு நிலவரம் விவாதிக்கப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படும். உரம் விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் இருப்பு நிலவரங்களை அந்தந்த மாவட்ட வேளாண் அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டியது அவசியம்.
வேளாண் அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் உர மூட்டைகள் வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. பறிமுதல் செய்த உர மூட்டைகளில், தயாரிப்பு தேதி மற்றும் ஸ்லாட் எண்கள் உள்ளன. அவற்றை வைத்து, உரம் தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் இருந்து எங்கு அனுப்பப்பட்டது என்பதை கண்டறியலாம்.