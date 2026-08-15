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உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர்: வேல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்கியது இந்தியா

உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர்: வேல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்கியது இந்தியா

ADDED : ஆக 15, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 07:12 PM

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ஆம்ஸ்டல்வீன்: உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் இந்திய ஆடவர் அணி, வேல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் துவக்கி உள்ளது.

உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர் பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் இம்முறை நடக்கிறது. இன்று தொடங்கி உள்ள இந்த தொடர் ஆக.30ம் தேதி வரை நடக்கிறது. ஆடவர் மற்றும் மகளிர் என இரு பிரிவுகளில் தலா 16 அணிகள் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன.

தொடக்க நாளாக இன்று மகளிர் பிரிவில் ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் அணிகள் மோதின. இதில் ஆஸ்திரேலியா வென்றது. அதனை தொடர்ந்து ஆடவர் பிரிவு போட்டி தொடங்கியது. ஆம்ஸ்டல்வீன் நகரில் தொடங்கிய இப்போட்டியில் இந்தியாவும், வேல்ஸ் அணிகளும் மோதின.

ஆட்டம் தொடங்கியது முதலே இரு அணி வீரர்களும் மிகுந்த உத்வேகத்துடன் ஆடினர். முதல் கால் பகுதியில், இந்திய வீரர்கள் சஞ்சய் ராணா, கேப்டன் ஹர்மன் பிரீத் சிங் ஆகியோர் பெனால்டி கார்னர்கள் மூலம் கோல் அடித்து ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினர். 2 கோல்களுடன் இந்தியா முன்னிலை பெற்றது.

பின்னர் 3வது கால் பகுதியில் ஹர்மன் பிரீத் சிங் மீண்டும் கோல் அடித்து அணியை மேலும் வலுவாக்கினார். அதே நேரத்தில் 4வது கால் பகுதியில் வேல்ஸ் அணி ஒரு கோல் அடித்தது.

ஆட்ட நேர முடிவில் மேலும் கோல்கள் அடிக்க முடியாததால் இந்திய அணி 3க்கு 1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி சுதந்திர தினத்தில் தமது உலகக் கோப்பை தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கி இருக்கிறது.

இந்திய அணி மோதும் அடுத்த போட்டி நாளை (ஆக.16) நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் வலிமை வாய்ந்த சீனாவை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது.

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