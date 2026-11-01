சென்னை, திருவள்ளூரில் நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
சென்னை, திருவள்ளூரில் நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
UPDATED : நவ 01, 2026 11:52 PM
ADDED : நவ 01, 2026 11:29 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 11:52 PM ADDED : நவ 01, 2026 11:29 PM
சென்னை: கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக, சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கும், நாளை(நவ.,2) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைவதையொட்டி, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை ஒரு நாள் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக, மாவட்ட கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
முரசு புயல்:
வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'முரசு' புயல், வடமேற்கு திசையில் மணிக்கு 25 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது. தற்போது சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 420 கி.மீ. தொலைவில் இந்த புயல் மையம் கொண்டுள்ளது. இது நாளை அதிகாலை தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று, தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதியை நோக்கி நகரக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.