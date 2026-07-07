தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம்; பின்னணியை விசாரிக்க முடிவு
தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம்; பின்னணியை விசாரிக்க முடிவு
ADDED : ஜூலை 07, 2026 09:24 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 09:24 PM
சென்னை: 'எம்.எல்.ஏ.,க்களை வளைக்க, குதிரை பேரமாக பேசப்பட்ட தொகை 35 கோடி என்பது, சிறிய தொகை இல்லை. எங்கிருந்து இவ்வளவு பணம் கிடைத்தது என்பதை தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது' என, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில், காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி ஊத்தங்கரை தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., இளையராஜா, சிலர் தொலைபேசியில் தன்னை அழைத்து, 'குதிரை பேரம்' நடத்தியதாக புகார் அளித்தார்.இது குறித்து, திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த 'யூ -டியூபர்' திருநாவுக்கரசு, திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தை சேர்ந்த தியாகராஜன் உட்பட, எட்டு பேரை கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.
அவர்களில், நரேஷ், ரமேஷ், கார்த்திக் ஆகியோரை, ஐந்து நாட்களில் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, திருவல்லிக்கேணி போலீசார் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.கார்த்திகேயன் முன், விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மூவரும் நேரில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
அப்போது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூவரிடமும், 'போலீஸ் காவலில் செல்ல ஆட்சேபணை உள்ளதா' என, நீதிபதி கேட்டார். அவர்கள், 'போலீஸ் காவலில் செல்ல விருப்பம் இல்லை' என தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர்.இளங்கோ ஆஜராகி, ''ஆட்சியை கவிழ்ப்பது என்பது பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்புடையது. புகாரின் உண்மைத்தன்மையை கண்டறியாமலேயே எட்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
''முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது தம்பிக்கு, இந்த விவகாரத்தில் தொடர்பு உள்ளது எனக் கூறுவதிலிருந்தே, அரசியல் காரணங்களுக்காக, வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது தெளிவாகிறது. புகார்தாரரான எம்.எல்.ஏ., மூன்று நாட்கள் அமைதியாக இருந்துவிட்டு, பின் தான் புகார் அளித்துள்ளார். எனவே, போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அவசியம் இல்லை,'' என்றார்.
காவல்துறை தரப்பில் அருண் அன்புமணி ஆஜராகி வாதாடியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அனைவரும், 'ஐபோன்' பயன்படுத்தி உள்ளனர். அனைத்து தகவல்களையும் அழித்துள்ளனர். சிங்கப்பூரில் உள்ள நபரின் உரையாடல்களை, அங்கிருந்தபடியே அழித்துள்ளனர். கரூரில் கைது செய்யப்பட்டவர் அளித்த ஒப்புதல் வாக்குமூலம்தான், ஆரம்ப புள்ளியாக அமைந்தது.
குதிரை பேரம் பேசப்பட்ட தொகை 35 கோடி என்பது சிறிய தொகை இல்லை. எங்கிருந்து இவ்வளவு பணம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது என்பதை விசாரிக்க வேண்டியுள்ளதால், மூவரையும் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் வாதாடினார். இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, மூவரையும் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரிய மனு மீதான உத்தரவை, இன்றைக்கு தள்ளி வைத்துள்ளார்.