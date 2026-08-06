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/செய்திகள்/இந்தியா/ உ.பி.,யில் மழையில் வீடு இடிந்தது; பச்சிளம் குழந்தைகள் உட்பட ஒரே குடும்பத்தில் 6 பேர் பலி

உ.பி.,யில் மழையில் வீடு இடிந்தது; பச்சிளம் குழந்தைகள் உட்பட ஒரே குடும்பத்தில் 6 பேர் பலி

உ.பி.,யில் மழையில் வீடு இடிந்தது; பச்சிளம் குழந்தைகள் உட்பட ஒரே குடும்பத்தில் 6 பேர் பலி

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UPDATED : ஆக 06, 2026 12:14 PM

ADDED : ஆக 06, 2026 11:52 AM

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UPDATED : ஆக 06, 2026 12:14 PM ADDED : ஆக 06, 2026 11:52 AM

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லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் மழையில் வீடு இடிந்து விழுந்ததில் பச்சிளம் குழந்தைகள் உட்பட ஒரே குடும்பத்தில் 6 பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பிரதாப்கர் மாவட்டத்தில் அதிகாலை பெய்த கனமழையால், நூறு ஆண்டுகள் பழமையான பழைய வீடு இடிந்தது. ஒரே அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 7 பேரில் 6 பேர் இடிபாடுகளில் சிக்கி இறந்தனர். குடும்பத்தின் ஒரு இளைஞர் மட்டும் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார்.

தகவலறிந்த போலீசார் மற்றும் மீட்புக்குழுவினர் உடனடியாக விரைந்து சென்று உடல்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். 2 பச்சிளம் குழந்தை உட்பட ஒரே குடும்பத்தில் 6 பேர் பலியானது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

உயிரிழந்தவர்கள் பிரமோத் ஸ்ரீவஸ்தவா (60), அவரது மனைவி ரீட்டா (55), அவர்களது மகன் நிதின் (25), அவர்களது மூத்த மகன் அமனின் மனைவியும் மருமகளுமான மாதுரி (24) மற்றும் அமனின் இரண்டு மகன்களான மாதவ் (2) மற்றும் 10 மாதக் குழந்தை அத்விக் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

முதல்வர் இரங்கல்

இது குறித்து உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியதாவது: பிரதாப்கர் மாவட்டத்தில் நடந்த ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் ஆன்மா சாந்தி அடையவும் , காயமடைந்த நபர் விரைவில் குணமடையவும் ஸ்ரீ ராமரை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். இவ்வாறு முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியுள்ளார்.



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