சவுதி அரேபியா மீது ஒரே நாளில் 6 முறை தாக்குதல்; ஹவுதி கிளர்ச்சிப்படை அறிவிப்பு
சவுதி அரேபியா மீது ஒரே நாளில் 6 முறை தாக்குதல்; ஹவுதி கிளர்ச்சிப்படை அறிவிப்பு
ADDED : நவ 08, 2026 11:09 AM
ADDED : நவ 08, 2026 11:09 AM
-நமது நிருபர்-
சவுதி அரேபியா மீது ஏமனின் ஈரான் ஆதரவு ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையம், சவுதி அராம்கோ எண்ணெய் நிறுவனத்தின் சேமிப்புத் கிடங்குகள் மீது குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. சவுதி அரேபியா மீது ஒரே நாளில் 6 முறை தாக்குதல் நடத்தியதாக ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள், க்ரூஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் இந்தத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாக ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் படையின் செய்தி தொடர்பாளர் யஹ்யா சாரி தெரிவித்தார். ஏமனில் சவுதி அரேபியா வான்வெளி தாக்குதல் நடத்தியது.
சிறுவர், சிறுமிகள், பெண்கள் உள்பட 27 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 36 பேர் காயம் அடைந்தனர். கடும் கோபம் அடைந்த ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியா மீது தாக்குதல் நடத்தி உள்ளன. இரு தரப்புக்கும் இடையேயான மோதல் தீவிரம் அடைந்து உள்ளதால் பதற்றம் அதிகரித்து உள்ளது.