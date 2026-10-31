மதீனா, ஏமன் அதிபர் மாளிகை மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இரட்டை தாக்குதல்; ட்ரோனை சுட்டு வீழ்த்திய சவுதி படைகள்
மதீனா, ஏமன் அதிபர் மாளிகை மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இரட்டை தாக்குதல்; ட்ரோனை சுட்டு வீழ்த்திய சவுதி படைகள்
ADDED : அக் 31, 2026 06:38 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:38 AM
ஏடன்: ஏமனில் செயல்பட்டு வரும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள், இஸ்லாமியர்களின் புனித நகரான சவுதி அரேபியாவின் மதீனா மற்றும் ஏமனில் உள்ள அதிபர் மாளிகையைக் குறிவைத்து ஒரே நேரத்தில் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.
ஏமனில் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும், சவுதி அரேபியா அரசுப் படைகளுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக உள்நாட்டுப் போர் நீடித்து வருகிறது. இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை மதீனா, ஏமன் அதிபர் மாளிகை மீது ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இரு முனை தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர்.
மதீனா மீது ட்ரோன் தாக்குதல் முறியடிப்பு:
இஸ்லாமியர்களின் புனித தலமான மஸ்ஜிதுன் நபவி பள்ளிவாசல் அமைந்துள்ள மதீனா பகுதியை நோக்கி, ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் வெடிகுண்டுகள் நிரப்பிய ஆளில்லா ட்ரோனை ஏவினர். இதனை நடுவானிலேயே கண்டறிந்த சவுதி கூட்டுப் படைகள், இடைமறித்து சுட்டு வீழ்த்தி அழித்தன.
அதிபர் மாளிகை மீது ஏவுகணை வீச்சு:
இதேசமயம், ஏமனின் தற்காலிகத் தலைநகராக செயல்பட்டு வரும் ஏடனில் உள்ள, அதிபர் மாளிகை வளாகம் மற்றும் ஏடன் விமான நிலையத்தை குறிவைத்து, ஹவுதிகள் இரண்டு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை வீசி தாக்கினர். ஏடன் நகரில் பெரும் சத்தத்துடன் வெடிவிபத்துகள் நிகழ்ந்ததாகவும், அதிபர் மாளிகை வளாகத்திற்குள் ஆம்புலன்ஸ்கள் விரைந்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஹவுதி மறுப்பு:
புனித நகரங்களான மக்கா மற்றும் மதீனாவை குறிவைத்து தாக்கியதாக சவுதி கூட்டுப் படைகள் கூறிய குற்றச்சாட்டை, ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் மறுத்துள்ளனர். சவுதியின் புனித நகரங்கள் மீது தாங்கள் தாக்குதல் நடத்தவில்லை என்றும், எண்ணெய் மற்றும் ராணுவ நிலைகளை மட்டுமே இலக்கு வைப்பதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.