கொந்தளிக்கும் கடல் போன்ற சர்வதேச சூழலை இந்தியா சமாளிப்பது எப்படி; மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பதில்
கொந்தளிக்கும் கடல் போன்ற சர்வதேச சூழலை இந்தியா சமாளிப்பது எப்படி; மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பதில்
ADDED : நவ 14, 2026 01:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 01:57 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் நடந்த ஆங்கில செய்தி சேனல் உச்சி மாநாட்டில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரையாற்றினார்.
அவர் கூறியதாவது:
* தற்போதைய சர்வதேச சூழல் மிகவும் கொந்தளிப்பான கடல் போன்று நிச்சயமற்றதாக உள்ளது; உக்ரைன்-ரஷ்ய போர், மேற்கு ஆசிய நெருக்கடிகள் மற்றும் ஆப்பிரிக்க மோதல்கள் போன்றவற்றைச் சமாளிக்க, இந்தியாவின் தேசிய நலன் என்ற திசைகாட்டியே வழிகாட்டும்.
* கல்வான் மோதலுக்குப் பிறகு சீன எல்லையில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மிகப் பெரிய அளவில் மேம்பட்டுள்ளது; 1980களில் சீனா தொழில்மயமாக்கலில் வேகமாக முன்னேறியபோது, இந்தியா அந்த வாய்ப்பைத் தவறவிட்டது.
* இந்தியா-அமெரிக்கா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது; பெரும்பாலான சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டது.
* மீதம் உள்ள சிக்கல்கள் இந்தியாவை விட அமெரிக்கத் தரப்பில்தான் அதிகம் உள்ளன. பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் வகையில் விரைவில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும்.
* ஆத்மநிர்பர் பாரத் (தற்சார்பு இந்தியா), மேக் இன் இந்தியா ஆகியவையே இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கையின் அடித்தளங்களாக உள்ளன.
* செயற்கை நுண்ணறிவு , செமிகண்டக்டர் மற்றும் உயிரி அறிவியல் துறைகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலமும், டிஜிட்டல் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் இந்தியா உலக அரங்கில் தனது இடத்தை வலுப்படுத்தும்.
இவ்வாறு ஜெய்சங்கர் கூறினார்.