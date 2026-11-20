அரசுப்பணத்தை செலவிட்ட பிறகு பரந்தூர் திட்டத்தை பாதியில் எப்படி கைவிட முடியும்; ஐகோர்ட் கேள்வி
அரசுப்பணத்தை செலவிட்ட பிறகு பரந்தூர் திட்டத்தை பாதியில் எப்படி கைவிட முடியும்; ஐகோர்ட் கேள்வி
ADDED : நவ 20, 2026 12:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 12:07 PM
- நமது நிருபர் -
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை தமிழக அரசு பாதியில் கைவிட்டதை எதிர்த்து சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி விசாரித்தார்.
தமிழக அரசு தரப்பில், ''விமான நிலையம் அமைய உள்ள பகுதியல் நீர்நிலைகள், விவசாய நிலங்கள் அமைந்துள்ளதால் சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதல் பெறுவது சிக்கலானது. பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிட்டது தொடர்பான அரசாணை விரைவில் பிறப்பிக்கப்படும்'' என தெரிவிக்கப்பட்டது.
நீதிபதிகள் கூறியதாவது:
* அரசுப்பணம் செலவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை பாதியில் கைவிட்டது எப்படி?
* தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆய்வுகள் நடத்தியே விமான நிலையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
* ஆய்வுகளை முடித்து முடிவு எடுத்த பிறகு தற்போது எப்படி பரந்தூரில் விமான நிலையம் சாத்தியம் இல்லை என கூற முடியும்?
இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், அரசின் கொள்கை முடிவு என அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் பதில் அளிக்க உத்தரவிட்டனர். விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் விரிவாக பதிலளிக்கவும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறது.