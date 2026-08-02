கரப்பான் கட்சி நன்கொடை வாங்கியது எப்படி; அபிஜித் தீப்கே மர்ம பின்னணி: குவியும் புகார்கள்
கரப்பான் கட்சி நன்கொடை வாங்கியது எப்படி; அபிஜித் தீப்கே மர்ம பின்னணி: குவியும் புகார்கள்
UPDATED : ஆக 02, 2026 08:15 PM
ADDED : ஆக 02, 2026 06:26 PM
UPDATED : ஆக 02, 2026 08:15 PM ADDED : ஆக 02, 2026 06:26 PM
சூரத்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே, அமெரிக்காவில் படிப்பதற்கு எப்படி பணம் கிடைத்தது என்பது குறித்த தகவல் கேட்டு, சூரத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பம் செய்துள்ளார்.
அமெரிக்காவில் படிப்பு
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக டில்லியின் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி என்ற அமைப்பினர், அதன் தலைவரான அபிஜித் தீப்கே தலைமையில் போராட்டம் நடத்தினர். மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து இந்தப் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
அபிஜித் தீப்கேவின் பின்னணி பற்றிய பல்வேறு மர்மங்கள் இன்னும் விடை காணப்படாமல் உள்ளன. அவரது போராட்டத்துக்கு எங்கிருந்து நிதி உதவி கிடைத்தது, போராட்டத்தின் போது உணவு வழங்கியவர்கள் யார், ஆம் ஆத்மி, காங்கிரஸ் கட்சியினர், இடதுசாரிக் கட்சிகள் அவரது போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தந்தது ஏன் என்பது பற்றிய புதுப்புது தகவல்கள் தினமும் வெளியாகி வருகின்றன.
அபிஜித் தீப்கே, புனேயில் இதழியல் படித்த அவர், அமெரிக்காவின் போஸ்டன் பல்கலையில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றவர். 2020 முதல் 2023 வரை ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சமூக ஊடக செயல்பாட்டு மற்றும் தேர்தல் பிரசார உத்தியை கையாண்டு வந்தார். தற்போது வேலை தேடி வருவதாக கூறியுள்ளார்.
நன்கொடை
கடந்த வாரம், டில்லியில் நடந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் மீதான போலீசாரின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக சட்டப்போராட்டம் நடத்துவதற்கு அந்த அமைப்புக்கு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் கபில் சிபல் ஒரு கோடி ரூபாய் நன்கொடை அளித்து இருந்தார்.
விண்ணப்பம்
இந்நிலையில் அபிஜித் தீப்கே, அமெரிக்காவில் படிப்பதற்கு பணம் எப்படி கிடைத்தது என்பது குறித்து தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தைச் சேர்ந்த தகவல் அறியும் ஆர்வலர் அமித் திவாரி தகவல் கேட்டு விண்ணப்பித்து உள்ளார். மேலும், கபில் சிபல் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தது தொடர்பாக தேர்தல் கமிஷன் மற்றும் மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்திலும் அமித் திவாரி புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
மூன்று இடங்களில்
இது தொடர்பாக அவர் அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது: அபிஜித் தீப்கேவின் தந்தை பக்வன்ராவ் தீப்கே, மஹாராஷ்டிராவில், மாநில தொழில் வளர்ச்சி வாரியத்தில் வாரியத்தில்(MIDC) இளநிலை பொறியாளர் ஆக பணியாற்றுகிறார். அவர் மாதம் 60 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 65 ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஊதியம் பெற்றார் என்றால், அமெரிக்காவில் தனது மகனின் படிப்புக்கு ஆன செலவை எப்படி ஏற்க முடிந்தது?
நான் மூன்று இடங்களில் புகார் அளித்துள்ளேன். கரப்பான்பூச்சி ஜனதா அமைப்பினர் மீது தேர்தல் கமிஷனில் புகார் அளித்துள்ளேன். கபில் சிபல் ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தது தொடர்பாக மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்திடமும் புகார் அளித்துள்ளேன். நன்கொடைக்கு 18 சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்க வேண்டும்.
அந்த இயக்கத்தினர் மீதான புகாரை பொறுத்தவரை, அவர்கள் ஒரு அரசியல் கட்சியை போல் செயல்படுகின்றனர். பதிவு செய்யாமல் நன்கொடை பெற வேண்டுமானால், 1951ம் ஆண்டு பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 29 ஏ பிரிவின்படி பதிவு செய்ய வேண்டும். பதிவு செய்யாமல், ஒரு கோடி ரூபாய் நன்கொடை பெற்றது தொடர்பாக அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.