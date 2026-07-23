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திராவிட கட்சிகளை தேர்தலில் முறியடித்து ஆட்சியை கைப்பற்றிய முதல்வர் விஜய், முதல் 75 நாட்களை இன்றுடன் நிறைவு செய்கிறார். அவரது ஆட்சியின் நிறைகுறைகளை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை , பதில்களை கீழ்கண்ட லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யுங்கள் வாசகர்களே... https://www.dinamalar.com/cm-vijay/
விஜய் ஆட்சிக்கு எத்தனை மதிப்பெண்; சிறப்பாக செயல்படும் அமைச்சர் யார்; கருத்து சொல்லுங்க வாசகர்களே!
விஜய் ஆட்சிக்கு எத்தனை மதிப்பெண்; சிறப்பாக செயல்படும் அமைச்சர் யார்; கருத்து சொல்லுங்க வாசகர்களே!
UPDATED : ஜூலை 23, 2026 07:00 PM
ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:40 AM
UPDATED : ஜூலை 23, 2026 07:00 PM ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:40 AM
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நமது நிருபர்
திராவிட கட்சிகளை தேர்தலில் முறியடித்து ஆட்சியை கைப்பற்றிய முதல்வர் விஜய், முதல் 75 நாட்களை இன்றுடன் நிறைவு செய்கிறார். அவரது ஆட்சியின் நிறைகுறைகளை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை , பதில்களை கீழ்கண்ட லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யுங்கள் வாசகர்களே... https://www.dinamalar.com/cm-vijay/