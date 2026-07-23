தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ விஜய் ஆட்சிக்கு எத்தனை மதிப்பெண்; சிறப்பாக செயல்படும் அமைச்சர் யார்; கருத்து சொல்லுங்க வாசகர்களே!

விஜய் ஆட்சிக்கு எத்தனை மதிப்பெண்; சிறப்பாக செயல்படும் அமைச்சர் யார்; கருத்து சொல்லுங்க வாசகர்களே!

விஜய் ஆட்சிக்கு எத்தனை மதிப்பெண்; சிறப்பாக செயல்படும் அமைச்சர் யார்; கருத்து சொல்லுங்க வாசகர்களே!

95

UPDATED : ஜூலை 23, 2026 07:00 PM

ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:40 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

95

UPDATED : ஜூலை 23, 2026 07:00 PM ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:40 AM

95
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நமது நிருபர்


திராவிட கட்சிகளை தேர்தலில் முறியடித்து ஆட்சியை கைப்பற்றிய முதல்வர் விஜய், முதல் 75 நாட்களை இன்றுடன் நிறைவு செய்கிறார். அவரது ஆட்சியின் நிறைகுறைகளை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை , பதில்களை கீழ்கண்ட லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யுங்கள் வாசகர்களே... https://www.dinamalar.com/cm-vijay/

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us