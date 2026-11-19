பத்து நாட்களில் எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு லஞ்சம் கொடுப்பது? மதுரையில் நோயாளியின் மகன் விரக்தி
பத்து நாட்களில் எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு லஞ்சம் கொடுப்பது? மதுரையில் நோயாளியின் மகன் விரக்தி
UPDATED : நவ 20, 2026 12:31 AM
ADDED : நவ 19, 2026 08:22 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 12:31 AM ADDED : நவ 19, 2026 08:22 PM
மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட விருதுநகர் நோயாளியின் மகனிடம் 'வீல்சேர், ஸ்ட்ரெச்சர்' தள்ளும் ஊழியர்கள், 10 நாட்களாக லஞ்சம் பெற்றதாக வீடியோ வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக ஊழியர்களிடம் விசாரிக்க மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் சுகந்தி ராஜகுமாரி உத்தரவிட்டார்.
வீடியோவில் நோயாளியின் மகன் கூறியதாவது: பத்து நாட்களுக்கு முன், நெஞ்சுவலி பாதிப்பால் விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு தந்தையை கொண்டு வந்தோம். ஆம்புலன்சில் இருந்து இறக்கி ஸ்ட்ரெச்சரில் வைத்து அவசர சிகிச்சைப்பிரிவில் சேர்த்தவுடனே 'டீ செலவுக்கு, 100 ரூபாய் கொடுங்க' என, ஊழியர்கள் விடாப்பிடியாக கேட்டனர். அவர்களிடம், 20 ரூபாய் கொடுத்தால் வாங்குவதில்லை. 10 நாட்களில் வெவ்வேறு நேரங்களில், 25 முறை வீல்சேர், ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளுபவர்கள், 100, 200 ரூபாய் கேட்டு வாங்கினர். மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் ஆதரவு இன்றி இப்படி ஊழியர்கள் நடந்து கொள்ள முடியுமா.
ஆப்பரேஷன் தியேட்டரில் அப்பாவுக்கு 'ஸ்டன்ட்' வைத்த பின், அங்கிருந்து பத்தடி துாரத்தில் உள்ள ஐ.சி.யு., வார்டுக்கு மாற்ற வேண்டும். இரண்டு பேருக்கு, 200 ரூபாய் தரவேண்டும் என பேரம் பேசித்தான் ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு சென்றனர். ஊழியர்கள் 'ஓசி'யில் வேலை பார்க்கின்றனரா, அரசு சம்பளம் தரவில்லையா. என்ன மனநிலையில் நாங்கள் வந்துள்ளோம். கஷ்டத்தில் வந்தவர்களிடம் இப்படியா காசு கேட்பது. மனசாட்சியே இல்லையா என தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் விசாரிக்க மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவிட்டார். விசாரணை நடக்கிறது.
மருத்துவ அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
வார்டுகளில் லஞ்சம் கேட்டால், புகார் தெரிவிக்கலாம் என ஏஜன்சி நிர்வாகி, மருத்துவமனை அதிகாரிகளின் மொபைல்போன் எண்களுடன் அறிவிப்பு வைத்துள்ளோம். லஞ்சம் புகாரின்படி விசாரித்து, 4 மாதங்களில், 6 பேரை பணிநீக்கம் செய்துள்ளோம். தவறு செய்த நபர்களை தனியாக அடையாளம் காட்டாமல், பொதுவெளியில் வீடியோ வெளியிடும் போது தவறானவர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. நோயாளியின் மகன் தெரிவித்த இதய வார்டில் மூன்று 'ஷிப்ட்'களில், 40 பேர் வேலை செய்கின்றனர். அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்படும்.
தற்போது புகார் தெரிவிப்பவரது அடையாளம் வெளிவராதவாறு 'கியூ.ஆர். கோடு' முறை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. புகார் பதிவு செய்த உடனே டீன், நிலைய மருத்துவ அலுவலரின் இ - மெயிலில் பெறப்படுவதால், துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நோயாளிகளும் லஞ்சம் கொடுக்க கூடாது.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.