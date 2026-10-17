கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் எவ்வளவு?: அறிக்கை கேட்கிறது உயர் நீதிமன்றம்
கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் எவ்வளவு?: அறிக்கை கேட்கிறது உயர் நீதிமன்றம்
ADDED : அக் 17, 2026 04:25 AM
ADDED : அக் 17, 2026 04:25 AM
மதுரை: தமிழகத்தில் கோயில்களுக்கு சொந்தமாக எவ்வளவு பரப்பளவு நிலங்கள் உள்ளன, இவை கோயில் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனவா, குத்தகை தாரர்களின் அனுபவத்தில் உள்ளனவா, ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நிலங்களை மீட்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து அற நிலையத்துறை கமிஷனர் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அறிவுறுத்தியது.
உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துார் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான கட்டளை நிலம் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியில் உள்ளது. சட்டவிரோதமாக தனிநபர் பெயர்களில் பட்டா மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சொத்தினை தற்போது அனுபவித்து வருவோர், ஏற்கனவே அனுபவித்தவர்கள், அரசியல் பின்புலம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுபோல்தான் தமிழகத்தில் பல கோவில்களின் கட்டளை சொத்துக்களின் நிலையும் உள்ளன.
திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மற்றும் மாநிலத்தின் அனைத்து கோவில்களுக்கு சொந்தமான கட்டளை சொத்துக்களை மீட்க, பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். ஏற்கனவே விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, 'மாநிலத்தில் கோவில்களுக்கு சொந்தமான கட்டளை சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்க அறநிலையத்துறை கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதை நிறைவேற்றியது குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்' என உத்தரவிட்டது.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், ஆர்.பூர்ணிமா அமர்வு முன், மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அறநிலையத்துறை தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கோரப்பட்டது.
நீதிபதிகள்: அறநிலையத்துறையின் கீழ் எத்தனை கோவில்கள் உள்ளன, இவற்றிற்கு சொந்தமாக எவ்வளவு பரப்பளவு நிலங்கள் உள்ளன, இவை கோவில் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனவா, குத்தகைதாரர்களின் அனுபவத்தில் உள்ளனவா, ஆக்கிரமிப்பில் எவ்வளவு நிலங்கள் உள்ளன, ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நிலங்களை மீட்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கை என்ன, கோவில் நிலங்கள் தொடர்பாக நிலுவையிலுள்ள வழக்குகள் எண்ணிக்கை குறித்து மாவட்ட வாரியாக அறநிலையத்துறை கமிஷனர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதனடிப்படையில் குழு அமைத்து ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்படும் என அறிவுறுத்தி நவ., 27க்கு ஒத்திவைத்தனர்.