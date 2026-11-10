'டிஜிட்டல்' கைது மோசடியை தடுக்க என்ன வழி? பதிலளிக்க 'வாட்ஸாப்'க்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
'டிஜிட்டல்' கைது மோசடியை தடுக்க என்ன வழி? பதிலளிக்க 'வாட்ஸாப்'க்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 10, 2026 10:13 PM
ADDED : நவ 10, 2026 10:13 PM
- சிறப்பு நிருபர் -
'டிஜிட்டல் கைது' எனப்படும், போலீஸ் உயரதிகாரிகள், நீதிபதிகள் அல்லது அரசு அதிகாரிகள் போல் வேடமணிந்து, வீடியோ காலில் பேசி மக்களிடம் பணம் பறிக்கும் மோசடி செயல்கள் நாடு முழுதும் அரங்கேறி வருகின்றன.
இது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணை நடத்துகிறது. இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜால்மால்யா பக்சி, வி.மோகனா முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, டிஜிட்டல் கைது நடவடிக்கைகளை தடுக்க சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
'வாட்ஸாப்' நிறுவனம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், 'டிஜிட்டல் மோசடிகளை தடுக்க ஏற்கனவே பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை, 9,400 கணக்குகள் மீது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தேகத்துக்குரிய கணக்குகளை கண்டறிந்து பயனாளர்களை எச்சரிக்கும் மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது' என, தெரிவித்தார்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:'மெட்டா' நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான, 'வாட்ஸாப்' மற்றும் பிற சமூக ஊடக நிறுவனங்கள், டிஜிட்டல் கைது மோசடிகள் மற்றும் அது தொடர்புடைய சைபர் குற்றங்களை தடுக்க மேற்கொள்ள உள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.இந்த நிறுவனங்கள் இதுகுறித்த தங்கள் பரிந்துரைகளை இந்திய சைபர் கிரைம் ஒருங்கிணைப்பு மையத்திடமும், ஒரே நேரத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.சைபர் மோசடிகள் நிகழ்வதில் வங்கிகள் உரிய கவனம் செலுத்த தவறியது நிரூபிக்கப்பட்டால், பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு வங்கிகளே இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறைகள் உள்ளன. இது முழுமையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும். சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளை தற்காலிகமாக தடை செய்தல் மற்றும் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தல் போன்ற தடுப்பு முறைகளை அமல்படுத்த வேண்டும்.
அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் காவல்துறை இயக்குநர்கள், டிஜிட்டல் கைது மோசடிகள் தொடர்பாக இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு விபரங்கள் மற்றும் அதன் விசாரணை நிலை குறித்து அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை வரும் 28ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.