போக்குவரத்துத் துறையின் எதிர்காலம் ஹைட்ரஜன் தான்; சொல்கிறார் கட்கரி
போக்குவரத்துத் துறையின் எதிர்காலம் ஹைட்ரஜன் தான்; சொல்கிறார் கட்கரி
ADDED : ஜூலை 10, 2026 10:55 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 10:55 AM
காந்திநகர்: போக்குவரத்துத் துறையின் எதிர்காலம் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் தான் என்றும் 10 வழித்தடங்களில் இதற்கான சோதனை நடந்து வருவதாக மத்திய போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.
காந்திநகரில் நேற்று நடந்த 'பிரவாஸ் 5.0 மற்றும் பாரத் பிரவாஸ் விருதுகள்' நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது; ஹைட்ரஜன் சோதனைகளுக்காக 10 வழித்தடங்களில் ஒரு முன்னோடித் திட்டத்தை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகம் செயல்படுத்தி வருகிறது. போக்குவரத்துத் துறையின் எதிர்காலம் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் தான் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். எனவே, நாங்கள் அதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்.
மாற்று எரிபொருள்கள் மற்றும் உயிரி எரிபொருள்கள் ஆகிய துறைகளில் தொழில் துறை மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியா தனது தொழில்நுட்பம் மற்றும் செலவுத் திறன் மூலம் உலகளவில் முன்னிலை வகிக்கும். பஸ்களை மேம்படுத்துவதில் ஆட்டோமொபைல் துறை எடுத்துள்ள முயற்சிகள் மிகவும் முக்கியமானவை. உற்பத்தியாளர்களும், போக்குவரத்து நிறுவனங்களும் உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய வசதியான போக்குவரத்தை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நியாயமான விலையில் கூடுதல் வசதியை வழங்குவது நமது உற்பத்தியாளர்களின் பொறுப்பு. பஸ் உற்பத்தியை மூன்று மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டும்.
நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 லட்சம் விபத்துகளும், 1.80 லட்சம் மரணங்களும் நிகழ்கின்றன. இதில் உயிரிழப்பவர்களில் 66 சதவீதம் பேர் 18 முதல் 36 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் தான். இந்த விபத்துகள் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3 சதவீத இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே, இந்த விபத்துகளைத் தடுப்பதில் எங்களுக்கு உங்கள் உதவி தேவைப்படுகிறது, இவ்வாறு அவர் கூறினார்.