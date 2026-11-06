நான் ஓய்வில் இருக்கிறேன்; நீங்கள் இருப்பதால் நாட்டை பற்றி கவலையில்லை; பிரதமர் மோடியிடம் போனில் சரத் பவார் பேச்சு
நான் ஓய்வில் இருக்கிறேன்; நீங்கள் இருப்பதால் நாட்டை பற்றி கவலையில்லை; பிரதமர் மோடியிடம் போனில் சரத் பவார் பேச்சு
ADDED : நவ 06, 2026 07:56 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:56 AM
- நமது நிருபர் -
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சரத் பவார், 85, இருமல், நெஞ்சுவலி காரணமாக புனேவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப் பட்டு இருந்தார். நவம்பர் 4ம் தேதி உடல்நலம் சீரான பிறகு, டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்.
பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் சரத்பவாரை தொடர்பு கொண்டு உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார். ஓய்வெடுக்குமாறு சரத் பவாரிடம் மோடி அறிவுறுத்தினார். இதற்கு, '' நான் ஓய்வில் இருக்கிறேன்; நீங்கள் இருப்பதால் நாட்டை பற்றி கவலையில்லை'' என மோடியிடம் சரத்பவார் தெரிவித்தார்.
சரத் பவாரின் உதவியாளர் வித்தல் மணியார் கூறியதாவது:
* பிரதமர் மோடி சரத்பவாரை தொலைபேசியில் அழைத்து அவரது உடல்நிலை குறித்து விசாரித்தார். அவர் மிகுந்த பாசத்துடனும் மரியாதையுடனும் அவரிடம் பேசி, ஓய்வெடுக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
* சுப்ரியா சுலே இப்போது தயாராகிவிட்டார். சுப்ரியாவும் நாங்களும் சேர்ந்து நாட்டைப் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என மோடி கூறினார். உடல்நலம் குறித்து விசாரித்த பிரதமருக்கு சரத பவார் நன்றி தெரிவித்தார்.
* நான் ஓய்வில் இருக்கிறேன்; நீங்கள் அனைவரும் இருப்பதால் நாட்டை பற்றி கவலையில்லை.
* உங்களுடைய நல்ல பணிகளைத் தொடருங்கள் என கூறி பிரதமர் மோடியின் அக்கறைக்கு சரத்பவார் நன்றி தெரிவித்தார்.
இவ்வாறு சரத்பவார் உதவியாளர் மணியார் கூறினார்.