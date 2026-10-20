நான் ஒரு ஹீரோ கிடையாது; பப்ளிக் சர்வன்ட்; சொல்கிறார் துக்காராம்
நான் ஒரு ஹீரோ கிடையாது; பப்ளிக் சர்வன்ட்; சொல்கிறார் துக்காராம்
UPDATED : அக் 20, 2026 08:07 AM
ADDED : அக் 20, 2026 07:25 AM
UPDATED : அக் 20, 2026 08:07 AM ADDED : அக் 20, 2026 07:25 AM
-நமது சிறப்பு நிருபர்-
2005ம் ஆண்டு பேட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான துக்காராம் முண்டே, தனது 21 ஆண்டு காலப் பணியில் 25 முறைக்கும் மேலாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மஹாராஷ்டிரா உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையராக பொறுப்பேற்றது முதல் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தார். செய்திகளில் பரவலாக பேசப்பட்டார். நேர்மையை பாராட்டி மக்கள் இவரை 'ஐஏஎஸ் சிங்கம்' என்று அழைக்கின்றனர்.
அவர் கூறியதாவது: நான் ஒரு ஹீரோ கிடையாது; பப்ளிக் சர்வன்ட் (பொது ஊழியர்). உணவுப் பாதுகாப்பு என்பது ஏதோ ஒரு அதிகாரி அல்லது ஒரு துறையைச் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல. உங்கள் தட்டுக்கு வந்து சேரும் உணவு பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும். சட்டங்களும், விதிமுறைகளும் ஏற்கனவே உள்ளன.
இவற்றை வெறும் கோப்புகளில் மட்டும் வைத்திருக்காமல், சமையலறைகள், கடைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்குக் கொண்டு சென்று, அன்றாட நடைமுறையின் ஒரு பகுதியாக மாற்றுவதுதான் உண்மையான பணி. அந்தப் பணியில்தான் நான் எனது நேரத்தைச் செலவிட விரும்புகிறேன்.
நீங்களும் எனக்கு உதவ முடியும். ஏதேனும் உணவுகள் பாதுகாப்பற்றதாகத் தோன்றினால், அதைப் பற்றி புகார் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு புகாரும் முக்கியமானது; ஒவ்வொரு தட்டிலும் பரிமாறப்படும் உணவும் ஒரே மாதிரியான தரத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இவ்வாறு துக்காராம் முண்டே கூறியுள்ளார்.