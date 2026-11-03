மிரட்டியே பண வசூலித்தாரா அரசகுமார்? எனக்கு தெரியாது என்கிறார் மகேஷ்
மிரட்டியே பண வசூலித்தாரா அரசகுமார்? எனக்கு தெரியாது என்கிறார் மகேஷ்
ADDED : நவ 03, 2026 10:30 PM
ADDED : நவ 03, 2026 10:30 PM
சென்னை: மாவட்ட வாரியாக கூட்டம் நடத்தி, தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை மிரட்டி, அரசகுமார், முத்துகுமார் உள்ளிட்டோர் பணம் வசூல் செய்தது எனக்கு தெரியாது என, திமுக, முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
கடந்த திமுக ஆட்சியில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாக, 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்ததாக, பள்ளிக்கல்வி முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், 48, கைதாகி, 3 நாள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்கப்படுகிறார்.
அவர் அளித்துள்ள வாக்குமூலம்:
திமுகவின் செய்தி தொடர்பு குழு துணை செயலராக அரசகுமார் உள்ளார். அவர், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தை நடத்தினார். அது, பதிவு செய்யப்படாத சங்கம் என எனக்கு தெரியாது.
தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, அரசு அதிகாரிகளுடன் கலந்து பேசி, 20 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அங்கீகாரத்தை புதுப்பிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இது, தனியார் பள்ளிகளிடம் பணம் வசூல் செய்வதற்கான ஏற்பாடு என, என் மீது பழி போடுவதில் உண்மை இல்லை.
தனியார் பள்ளி சங்க நிர்வாகி என்ற அடிப்படையில், அரசகுமாரும், முன்னாள் எம்எல்ஏ மற்றும் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர் சங்க துணை தலைவராக இருந்த முத்துகுமாரும் என்னை பல முறை சந்தித்து கோரிக்கை அளித்து உள்ளனர்.
அது பற்றி நான் தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வித முடிவும் எடுக்கவில்லை. அரசகுமார், முத்துகுமார் ஆகியோர், நாங்கள் நினைத்தால் மட்டுமே, தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்று தர முடியும் என மிரட்டி, பல கோடி ரூபாய் வாங்கி இருப்பதாக கூறுவதற்கும் எனக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை.
தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளுடன், மாவட்ட வாரியாக கூட்டம் நடத்தி, அரசக்குமார் கோடிக்கணக்கில் பணம் வசூலித்ததும், அதற்கு முத்துகுமார் உடந்தையாக இருந்தார் என்பதும் எனக்கு தெரியாது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.