தேர்தல் கட்டமைப்பை உடைக்க விரும்பவில்லை; சிகாகோவில் ராகுல் பேச்சு
தேர்தல் கட்டமைப்பை உடைக்க விரும்பவில்லை; சிகாகோவில் ராகுல் பேச்சு
UPDATED : நவ 19, 2026 12:18 PM
ADDED : நவ 19, 2026 11:56 AM
UPDATED : நவ 19, 2026 12:18 PM ADDED : நவ 19, 2026 11:56 AM
சிகாகோ: அமெரிக்காவின் இல்லினாய்ஸ் மாகாணத்தில் உள்ள சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த கலந்துரையாடலில் லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் உரையாற்றினார்.
அவர் கூறியதாவது; எங்களைப் பொறுத்தவரை இந்திய ஜனநாயகம் புனிதமானது. 100 சதவீத ஆதாரம் இல்லாமல் இந்திய ஜனநாயகத்தில் பிரச்னை இருக்கிறது என்று சொல்ல மாட்டேன். நாங்கள் தேர்தலில் பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று சொன்னால், அடுத்த நொடியே இந்திய ஜனநாயகம் முடிவுக்கு வந்துவிடும். இந்திய ஜனநாயகத்தின் கட்டமைப்பைச் சிதைக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை.
அனைத்து குளறுபடிகளையும் இந்திய மக்கள் உணரும் வரை, அவர்களிடையே இது குறித்த விவாதத்தைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வது தான் எங்களின் வியூகம். தேர்தல் கட்டமைப்பை உடைக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று அறிவித்தால், ஒட்டுமொத்த தேர்தல் நடைமுறையும் சட்டபூர்வமற்றதாகி விடும். அதை நாங்கள் விரும்பவில்லை.
எதிர்க்கட்சிகள் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தேர்தலை புறக்கணிக்கும் முடிவை எடுக்காமல் தவிர்த்து வருகிறோம். தேர்தல் ஆணையத்தில் பணியாற்றுபவர்களே எங்களுக்குத் தகவல்கள் கொடுக்கின்றனர். இந்த ஒட்டுமொத்தக் கட்டமைப்பும் சரிவதற்கு இன்னும் சிறிது காலமே உள்ளது. இவ்வாறு கூறினார்.