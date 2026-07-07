பிரதமர் மோடியின் பல திட்டங்களை நான் பின்பற்றுகிறேன்; இந்தோனேசிய அதிபர் வெளிப்படை
பிரதமர் மோடியின் பல திட்டங்களை நான் பின்பற்றுகிறேன்; இந்தோனேசிய அதிபர் வெளிப்படை
ADDED : ஜூலை 07, 2026 02:12 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 02:12 PM
ஜகார்த்தா: நான் பிரதமர் மோடியின் பணியை கூர்ந்து கவனித்து வருகிறேன். அவரது பல திட்டங்களை நான் பின்பற்றுகிறேன் என இந்தோனேஷியா அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ வெளிப்படையாக பாராட்டியுள்ளார்.
இந்தோனேஷியா சென்ற பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டு அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ மதிய விருந்து அளித்தார். அப்போது இந்தோனேஷியா அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ பேசியதாவது: நான் பிரதமர் மோடியின் பணியை கூர்ந்து கவனித்து வருகிறேன் என்பதையும், அவரது பல திட்டங்களை நான் பின்பற்றுகிறேன் என்பதையும் ஒப்புக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்வதில் எனக்கு எந்தத் தயக்கமும் இல்லை. இந்தோனேசியாவில் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உங்கள் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக அமைந்துள்ளன.
இந்தியா பல முன்னேற்றங்களை எட்டியுள்ளது. பிரதமர் மோடியின் பல திட்டங்களை நான் அப்படியே செயல்படுத்துவது எங்களுக்கும் வெற்றிகரமாக அமைந்து வருகின்றன. எந்தவொரு திட்டத்தின் மீதும் காப்புரிமை இல்லை என்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். பிரதமர் மோடியையும், அவரது குழுவினரையும் வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நமது உறவில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இந்த வருகை அமைகிறது. இன்று காலை நடைபெற்ற எங்கள் பேச்சுவார்த்தைகள் பயனுள்ளதாக இருந்தன.
எங்கள் மொழியில் குறைந்தது 30 சதவீதமோ அல்லது 40 சதவீதமோ சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தவை என்று நான் கூறுவேன். எங்கள் மக்களின் பல பெயர்கள் உண்மையில் சமஸ்கிருதப் பெயர்களே ஆகும். நமது தேசியச் சின்னமான 'கருடன்' கூட இந்திய அல்லது ஹிந்து புராணங்கள் மற்றும் கலாசாரத்தில் இருந்து வந்ததாகவே நான் கருதுகிறேன்.
வரலாறு நமது நாடுகளை ஒன்றிணைத்துள்ளது. நாம் எதிர்காலத்திற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையையும் கொண்டுள்ளோம்.இவ்வாறு அவர் பேசினார். பிரதமர் மோடியை இந்தோனேஷிய அதிபர் வெளிப்படையாக பாராட்டியது ஜகார்த்தாவில் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.