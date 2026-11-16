தி.மு.க., அரசகுமார் சொல்லித்தான் பணம் வாங்கினேன்: முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமார் வாக்குமூலம்: 'மாஜி' மகேஷ் மீது இறுகுகிறது பிடி
தி.மு.க., அரசகுமார் சொல்லித்தான் பணம் வாங்கினேன்: முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமார் வாக்குமூலம்: 'மாஜி' மகேஷ் மீது இறுகுகிறது பிடி
ADDED : நவ 16, 2026 11:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 11:09 PM
சென்னை : 'தி.மு.க., நிர்வாகி அரசகுமார் கூறியபடி, மாவட்ட வாரியாக சென்று, தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம், பல கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தேன். இது, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷுக்கு தெரியும்' என கைதான முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமார் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதையடுத்து, மகேஷ் மீதான போலீஸ் பிடி இறுகத் தொடங்கி உள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக கூறி, 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல், மோசடி செய்த வழக்கில், போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமார், 48, சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். அவரை, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து, நான்கு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தனர்.
போலீசாரிடம் முத்துகுமார் அளித்துள்ள வாக்குமூலம்:சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பள்ளிக்கல்வித் துறை அலுவலகமான, டி.பி.ஐ., வளாகத்தில், எனக்கு அறை, அரசு வாகனம் ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது.
இதன் வாயிலாக, ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளிக்கல்வித் துறை அதிகாரிகளிடம், எனக்கும், அரசுக்கும் நெருங்கிய நட்பு இருப்பதை, மறைமுகமாக தெரிவித்து வந்தேன்.
அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷிடம், எனக்கு இருந்த செல்வாக்கின் காரணமாக, தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள், என்னிடம் நெருங்கிய நட்பு வட்டத்திலும் இருந்தனர். நானும், தி.மு.க., செய்தி தொடர்பு குழு துணைத் தலைவராக இருந்த அரசகுமாரும், நெருங்கிய நண்பர்கள். தமிழகத்தில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த அங்கீகார காலத்தை, 20 ஆண்டுகளாக நீட்டித்து, தமிழக அரசு விதிகளில் திருத்தம் செய்தது. இதை நாங்கள் பணம் வசூலிக்க பயன்படுத்திக் கொண்டோம். வழக்குகளில் சிக்கிய மற்றும் அங்கீகாரம் கோரி விண்ணப்பம் செய்த, தனியார் பள்ளிகளின் பட்டியலை திரட்டினோம்.
அதேபோல், போதிய விளையாட்டு மைதானம், கட்டடங்கள் கட்டி முடிக்கப்படாத தனியார் பள்ளிகள் குறித்த தகவலையும், சேகரித்தோம்.
இதற்கு பள்ளிக்கல்வித் துறையில் பணிபுரியும் அரசு அதிகரிகள் சிலர் உதவி செய்தனர். பிரச்னைக்குரிய தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம், எங்களை மீறி உங்களால் அங்கீகாரம் பெற முடியாது என, மிரட்டல் விடும் வகையில் பேசினோம்.
மாவட்ட வாரியாக கூட்டம் போட்டோம். இதற்கெல்லாம் அரசகுமார் ஏற்பாடு செய்து தந்தார். அவரிட்ட கட்டளையின்படி, தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாக, பல கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தோம்.
இது, அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷுக்கும் தெரியும். அப்போதிருந்த தி.மு.க., அரசிடம், எங்களுக்கு இருந்த நெருக்கம் காரணமாக, வசூல் வேட்டை நடத்தினோம். இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட சில அதிகாரிகள், மறைமுகமாக உதவி செய்தனர்.
இவ்வாறு அவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
தனியார் நிர்வாகிகளிடம் பணம் வசூலித்தது, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷுக்கு தெரியும் என, முத்துகுமார் கூறியதைத் தொடர்ந்து, மகேஷ் மீதான போலீஸ் பிடி இறுக தொடங்கி உள்ளது.
இதற்கிடையே, தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார மோசடி வழக்கில், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., முத்துகுமாரிடம் நான்கு நாள் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், அவரை வரும், 26 வரை மீண்டும் சிறையில் அடைக்க, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.