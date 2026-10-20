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கொன்றாலும் சரி, டிசம்பரில் வங்கதேசம் செல்வேன் : ஷேக் ஹசீனா திட்டவட்டம்

கொன்றாலும் சரி, டிசம்பரில் வங்கதேசம் செல்வேன் : ஷேக் ஹசீனா திட்டவட்டம்

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ADDED : அக் 20, 2026 07:42 AM

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ADDED : அக் 20, 2026 07:42 AM

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வாஷிங்டன்: 'என்னை கைது செய்தாலும், சித்ரவதை செய்தாலும், ஏன்... கொன்றே போட்டாலும் சரி, நான் எதற்கும் அஞ்சப்போவதில்லை. வரும் டிசம்பர் மாதம் தாய்நாடான வங்கதேசத்திற்கு நிச்சயம் திரும்புவேன்,' என அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்துள்ளார்.

​வங்கதேசத்தில் ஏற்பட்ட கடும் மக்கள் மற்றும் மாணவர் போராட்டங்களை அடுத்து, அந்நாட்டின் பிரதமராக இருந்த ஷேக் ஹசீனா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் சென்றார். தற்போது அந்நாட்டில் இடைக்கால ஆட்சி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன.

​இந்நிலையில், வாஷிங்டனில் 'அமெரிக்கா-வங்கதேச உறவுகள் மையம்' சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில், காணொலி வாயிலாக ஷேக் ஹசீனா கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

​அப்போது அவர் பேசியதாவது: வரும் டிசம்பர் மாதம் வங்கதேசத்திற்கு திரும்ப உள்ளேன். இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இதைக் கண்டு அஞ்சப் போவதில்லை. அங்குள்ள அரசு என்னை கைது செய்யலாம், கடுமையான சித்ரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கலாம். என்னை கொலை செய்யக்கூட துணியலாம் என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். ​ஆனாலும், தாய்நாட்டுக்குத் திரும்புவது எனது தலையாய கடமை. என் மக்களுக்கு என்னால் முடிந்ததைச் செய்ய நான் அங்கு சென்றே தீருவேன். இவ்வாறு அவர் உறுதிபடத் தெரிவித்தார்.

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