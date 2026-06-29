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/செய்திகள்/தமிழகம்/ சென்னையில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு துவக்கம்

சென்னையில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு துவக்கம்

சென்னையில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு துவக்கம்

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 11:56 AM

ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:07 AM

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UPDATED : ஜூன் 29, 2026 11:56 AM ADDED : ஜூன் 29, 2026 10:07 AM

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சென்னை: முதல்வர் விஜய் தலைமையில் சென்னையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு துவங்கியது.

த.வெ.க., அரசு மே 10ம் தேதி பொறுப்பேற்றது முதல், மாவட்ட கலெக்டர்கள், துறை செயலர்கள், போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள், மாவட்ட எஸ்.பி.,க்கள் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மட்டத்திலும், அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். துறை வாரியாக, முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இன்று (ஜூன் 29) சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு துவங்கியது. இன்றும், நாளையும் மாநாடு நடக்கிறது. மொத்தம் 3 அமர்வுகளாக நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த மாநாட்டின் முதல் அமர்வில், மாவட்ட கலெக்டர்கள் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்று ஆலோசனை நடத்துகின்றனர்.

சட்டம் ஒழுங்கு, போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழகம், திட்டங்களின் நிலை குறித்து மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படவிருக்கிறது. இறுதிநாளில் அதிகாரிகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை முதல்வர் விஜய் வழங்கவுள்ளார். லஞ்சம், ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை வழங்குவது, சட்டம் -ஒழுங்கு பராமரிப்பு குறித்து, கலெக்டர் மற்றும் எஸ்.பி.,க்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட உள்ளது.

தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!

முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மாநாட்டில் முக்கிய ஆலோசனை; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு

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