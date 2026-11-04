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/செய்திகள்/உலகம்/நான் போட்டியிட்டு இருந்தால் வெற்றி கிடைத்திருக்கும்; தோல்வி குறித்து டிரம்ப் பதிவு

நான் போட்டியிட்டு இருந்தால் வெற்றி கிடைத்திருக்கும்; தோல்வி குறித்து டிரம்ப் பதிவு

நான் போட்டியிட்டு இருந்தால் வெற்றி கிடைத்திருக்கும்; தோல்வி குறித்து டிரம்ப் பதிவு

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UPDATED : நவ 04, 2026 09:38 PM

ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM

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UPDATED : நவ 04, 2026 09:38 PM ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM

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-நமது நிருபர்-

அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் செனட் சபையை டிரம்ப் கட்சி இழந்தது. டிரம்பின் குடியரசு கட்சி 44 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. ஜனநாயக கட்சி 54 ங்களில் வெற்றி பெற்று செனட் சபையை கைப்பற்றியது.

அதிபர் டிரம்ப் வெளியிட்ட பதிவு:

இந்த வேட்பாளர்கள் ஏன் வெற்றி பெற்றார்கள், ஏன் தோல்வியடைந்தார்கள் என்பது குறித்த அலசல்களை, நன்மை, தீமை என அனைத்தையும் உள்ளடக்கி நான் ஒரு அரசியல் விமர்சகராக முன்வைக்கப் போகிறேன்.

தேர்தல் வாக்குச்சீட்டில் என் பெயர் இடம்பெறவில்லை; ஒருவேளை நான் இருந்திருந்தால், நாங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருப்போம். இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக, தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்கப் போவதாகவும், ஜனநாயக கட்சியினருடன் இணைந்து செயல்படப் போவதாகவும் அவர் பதிவிட்டிருந்தார்.

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