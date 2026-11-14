எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கினால் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு தான் பின்னடைவு; அண்ணாமலை பேட்டி
எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கினால் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு தான் பின்னடைவு; அண்ணாமலை பேட்டி
ADDED : நவ 14, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:35 PM
கோவையில் நிருபர்களிடம் வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை அளித்த பேட்டி: ஒரு மாவட்டத்தின் கலெக்டராக ஒரு பெண் இருப்பதே பெரிய பெருமை. அந்த மாவட்ட கலெக்டருக்கு ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ ஏதாவது பிரச்னை ஏற்படுத்தி இருந்தால் முதல்வர் தாமாக முன்வந்து சொல்ல வேண்டும். தனது கட்சியை சார்ந்த எம்எல்ஏக்கள் ஏதும் தவறு செய்தால் முதல்வர் தாமாக முன்வந்து விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும். தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் அந்த மோசமான மெசேஜ் அனுப்பினாரா? இல்லையா?
அனுப்பினார் என்றால் நடவடிக்கை எடுங்கள்; அனுப்பவில்லை என்றால் நீங்கள் உங்களது வாயால் அனுப்பவில்லை என்று சொல்லுங்கள். நாங்கள் எங்களது வேலையை பார்த்துக் கொண்டு அடுத்த வேலைக்கு போகிறோம். தமிழக மக்கள் உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லா விஷயங்களையும் மூடி மறைக்க மறைக்க, அரசின் மீதான நம்பிக்கை குறைந்து விடும். ஒரு கட்டத்தில் அரசு உண்மையை சொன்னால் கூட யாரும் நம்ப மாட்டார்கள்.
முதல்வர் விஜய் வாய் திறக்காதது ஏன்? இதையெல்லாம் பார்த்தால் சந்தேகமாக இருக்கிறது.சோனியா சுயசரிதை புத்தகத்தை நான் படித்து வருகிறேன். ஒரு வித்தியாசமான சுயசரிதை. ஒரு பெண்ணாக இருந்து அரசியலில் எவ்வளவு பிரச்னைகளை எதிர்கொண்டுள்ளார் என்ற பார்வை எல்லாம் அதில் வித்தியாசமாக இருந்தது. இது ஒரு மிக முக்கியமான சுயசரிதை. விருப்பப்பட்டவர்கள் படிக்கலாம்; நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.
தமிழக வெற்றிக்கழகத்திற்கு 35 சதவீத மக்கள் வாக்களித்து இருக்கிறார்கள். ஓட்டுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கிறது.
மாற்றத்திற்காக மக்கள் ஓட்டளித்து இருக்கிறார்கள். அதற்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சியினர் யாராவது இந்த வேலையில் இறங்கி பேரம் பேசி, எம்எல்ஏக்களை வெளியே எடுக்கிறார்கள் என்றால் அது நிச்சயமாக எதிர்க்கட்சிகளுக்கு தான் பின்னடைவாக இருக்கும். தமிழக வெற்றிக்கழகத்திற்கு பின்னடைவாக இருக்காது.
யார் அரசு பொறுப்பேற்று இருந்தாலும், ஒருவரிடம் கால அவகாசம் கொடுத்து நீங்கள் தாராளமாக வேலை பாருங்கள் என்பது தார்மீகம். ஆறு மாதத்திற்குள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கேள்விப்படுகிறோம். இது இப்படி யார் வேண்டுமானாலும் தற்போது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரலாம். தவெக மீது நிறை, குறை இருக்கலாம்; ஒரு வருட காலம் கழித்து பேச வேண்டிய பிரச்னை இது. இவ்வாறு அண்ணாமலை கூறினார்.