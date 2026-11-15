சிறந்த ஆட்சியை தந்திருந்தால் எதற்கு எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்து இருக்கிறீர்கள்; திமுகவுக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கேள்வி
சிறந்த ஆட்சியை தந்திருந்தால் எதற்கு எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்து இருக்கிறீர்கள்; திமுகவுக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கேள்வி
ADDED : நவ 15, 2026 10:44 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:44 PM
நமது நிருபர்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சொல்வது போல சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து பேச வேண்டும் என்றால் நாங்கள் பல கருத்துக்களை சொல்ல முடியும். அவரது ஆட்சி காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை நாடே அறியும்.
இன்றைக்கு நம்மளை பற்றி பேசுபவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தபோது, அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் நடந்தது. இது போன்று எண்ணற்ற குற்றங்களை எங்களால் சொல்ல முடியும்.
ஏன் மக்கள் இவர்களை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றினார்கள் என்பதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். சிறந்த ஆட்சியை தந்திருந்தால் எதற்கு எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.
சிறந்த ஆட்சியை தர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் ஏன் மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பதில் சொல்லட்டும், அதற்குப் பிறகு நான் என்னுடைய பதிலை சொல்கிறேன்.
எங்கள் கட்சியினர் அனைவருக்கும் என்ன அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டுமோ அதனை முதல்வர் விஜய் வழங்கியிருக்கிறார். தற்போது ஒவ்வொரு செய்திகளும் யூடியூப், வாட்ஸ்அப் என ஒரு நிமிடத்திற்குள் தெரிகிறது.
20 ஆண்டிற்கு முன்னாடி, நீங்கள் பார்த்திருக்கக்கூடும் பத்திரிக்கையின் வரும் செய்திகளே, மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு தான் தெரியும். அன்றைய நிலை வேறு, இன்றைய நிலை வேறு. இவ்வாறு செங்கோட்டையன் கூறினார்.