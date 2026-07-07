இந்தோனேஷியாவில் அமைகிறது பெங்களூரு ஐஐஎம் வளாகம்: பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு
இந்தோனேஷியாவில் அமைகிறது பெங்களூரு ஐஐஎம் வளாகம்: பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு
UPDATED : ஜூலை 07, 2026 05:32 PM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 03:02 PM
UPDATED : ஜூலை 07, 2026 05:32 PM ADDED : ஜூலை 07, 2026 03:02 PM
ஜகார்த்தா: இந்தோனேஷியாவில் பெங்களூரு ஐஐஎம் வளாகம் அமைக்கப்பட உள்ளது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு முறை பயணமாக இந்தோனேஷியா சென்ற பிரதமர் மோடி அந்நாட்டு அதிபர் பிரபோவ் சுபியான்டோவை சந்தித்தார். இரு தரப்புக்கு இடையே பல்வேறு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் மோடி கூறியதாவது: ஏஐ, தொலைத்தொடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு நாட்டு இளைஞர்களுக்கு இடையே ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன. இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஸ்டார்ட் அப் புரிந்துணர்வை ஆழப்படுத்த ஒப்புக் கொண்டுள்ளோம். இந்தியாவின் தனித்துவமான மேலாண்மை நிறுவனமான பெங்களூரு ஐஐஎம் வளாகம் இந்தோனேஷியாவில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இரண்டாவது
ஏற்கனவே ஆமதாபாத் ஐஐஎம், துபாயில் வளாகம் ஒன்றை அமைத்துள்ளது. இதன் பிறகு வெளிநாட்டில் வளாகம் ஒன்றை ஏற்படுத்தும் இரண்டாவது ஐஐஎம் என்ற பெருமை பெங்களூரு ஐஐஎம்க்கு கிடைத்துள்ளது.
சென்னை ஐஐடி தான்சானியாவிலும், டில்லி ஐஐடி அபுதாபியிலும் வளாகம் திறந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.