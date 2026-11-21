முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் ஏழைகளை கண்டுகொள்ளவில்லை; பிரதமர் மோடி
முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் ஏழைகளை கண்டுகொள்ளவில்லை; பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 21, 2026 11:48 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:48 AM
கோல்கட்டா: இந்தியாவின் முதல் இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கழகமான ஐஐடி கரக்பூரின் 75வது ஆண்டு விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார். அவர் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். ஐஐடி கரக்பூரின் 75 ஆண்டுகளைக் குறிக்கும் வகையில், நினைவு நாணயத்தை வெளியிட்டார்.
நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: முதலில், நான் தாமதமாக வந்ததற்காக உங்கள் அனைவரிடமும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வானிலை காரணமாக என்னால் குறித்த நேரத்தில் வர முடியவில்லை. அங்கிருந்து சாலை வழியாக விரைந்து வந்தும், தாமதத்தைத் தவிர்க்க முடியவில்லை. நீங்கள் எனக்காகக் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது; இதனால் ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு நான் மனதார மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ஐஐடி கரக்பூரின் 75 ஆண்டுகால அனுபவம், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றும். சவால்களை எதிர்கொள்வதையும், அந்தச் சவால்களுக்கே சவால் விடுப்பதையும் நான் வழக்கமாகக் கொண்டவன். சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுக்கான சிறை முகாம் இருந்த இடத்தில்தான் ஐஐடி கரக்பூர் நிறுவப்பட்டது. ஒருமுறை கற்பனை செய்து பாருங்கள். இங்கே அடைக்கப்பட்டிருந்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் நாள் முழுவதும் எதைப் பற்றிப் பேசியிருப்பார்கள்? அவர்கள் என்ன சிந்தித்திருப்பார்கள்?
அந்த காலக்கட்டத்தில் அவர்களின் சிந்தனைகள் இன்றும் இந்தச் சூழலில் ஒரு மந்திரம் போல எதிரொலித்து, உங்கள் அனைவரையும் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஐஐடி கரக்பூர் தனது 75 ஆண்டுகாலப் பயணத்தில் பல மைல்கற்களை எட்டியுள்ளது. ஐஐடி கரக்பூரின் 75 ஆண்டுகாலப் பயணத்தின் பாரம்பரியத்தைக் கொண்டாடுவதற்கும், கவுரவிப்பதற்குமே நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். இந்தியாவில் 50 கோடி பேரை வறுமையில் இருந்து மீட்டுள்ளோம். கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் ஏழைகளை கண்டு கொள்ளவில்லை. இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.