சட்ட விரோத ஊடுருவல்; வங்கதேசத்தினர் 105 பேர் பெங்களூருவில் கைது
சட்ட விரோத ஊடுருவல்; வங்கதேசத்தினர் 105 பேர் பெங்களூருவில் கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 07:39 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:39 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் பெங்களூருவில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில், சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினர் 105 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கர்நாடகாவில், முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்., ஆட்சி நடக்கிறது. தலைநகர் பெங்களூரு உட்பட மாநிலம் முழுதும் போலீசார் அடிக்கடி சோதனை நடத்தி, சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்கதேசத்தினரை கைது செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், ஒயிட்பீல்டு, எலக்ட்ரானிக் சிட்டி பிரிவுகளில் இரு நாட்களாக, 'ஆப்பரேஷன் முக்தா' என்ற பெயரில், போலீசார் சோதனை நடத்தினர். நேற்று நடந்த சோதனையில், சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினர், 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, ஒயிட்பீல்டில் நேற்றும் சோதனை நீடித்தது. சந்தேகத்திற்கு இடமான, 1,035 பேரின் ஆவணங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டன. இவற்றில், 62 பேர் சட்ட விரோதமாக குடியேறிய வங்கதேசத்தினர் என்பது தெரிய வந்தது. அதே போல, எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில், 1,909 பேரின் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டதில், 43 பேர் சிக்கினர். இரு இடங்களிலும் மொத்தம், 2,944 பேரின் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, வங்கதேசத்தினர் 105 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கைதான அனைவரும், வெளிநாட்டு பிராந்திய பதிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டனர். அங்கிருந்து பெறப்படும் தகவலின் அடிப்படையில், அவர்களை நாடு கடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்