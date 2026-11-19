முதல்வருக்கு எதிராக அவதுாறு கருத்து பதிவிட்டவரை சிறையில் அடைத்தது தவறு: ஐகோர்ட் உத்தரவு
முதல்வருக்கு எதிராக அவதுாறு கருத்து பதிவிட்டவரை சிறையில் அடைத்தது தவறு: ஐகோர்ட் உத்தரவு
ADDED : நவ 19, 2026 06:05 AM
ADDED : நவ 19, 2026 06:05 AM
சென்னை: 'ஜாமினில் வெளிவரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு, ஜாமின் வழங்க மறுத்து, சிறையில் அடைத்தது, சட்டப்படி தவறு' என, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதுாறாகவும், ஆபாசமாகவும், சமூக வலைதளத்தில் கருத்து பதிவிட்டதாக கூறி, சென்னை கோடம்பாக்கத்தை சேர்ந்த ராஜகோபால், 34, மீது, மயிலாப்பூரை சேர்ந்த த.வெ.க., மகளிரணி நிர்வாகி பிரசன்னா, சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
அதன் அடிப்படையில், ராஜகோபால் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, அக்.,22ல் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். ஜாமின் கோரி, ராஜகோபால் தாக்கல் செய்த மனுக்களை, சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றமும், சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றமும் தள்ளுபடி செய்தன.
அதைத் தொடர்ந்து, அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு, நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பில், எஸ்.கணேஷ் ஆஜராகி, ''ராஜகோபாலுக்கு எதிராக கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள், ஜாமினில் வெளிவரக் கூடியவை என்பதால், அவருக்கு ஜாமின் மறுக்க முடியாது,'' என்றார்.
இந்த வாதத்தை ஏற்ற நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: ஜாமினில் வெளிவரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு, ஜாமின் மறுக்க, மாஜிஸ்திரேட், அமர்வு நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரமில்லை. விசாரணை நீதிமன்றங்கள், வழக்கின் தீவிரத்தன்மை மற்றும் விசாரணை நிலுவையில் உள்ளதை காரணம் காட்டி, ஜாமின் மறுத்தது ஏற்புடையதல்ல; அது சட்டப்படி தவறானது.
மனுதாரருக்கு நிபந்தனைகளுடன், ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது. இதுபோன்ற வழக்குகளில், விசாரணை நீதிமன்றங்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள, இந்த உத்தரவை, அனைத்து விசாரணை நீதிமன்றங்களுக்கும், உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.