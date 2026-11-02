தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்றதற்கு மன்னிப்பு கோரினார் பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கான்
தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்றதற்கு மன்னிப்பு கோரினார் பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கான்
ADDED : நவ 02, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:57 PM
மும்பை:
பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அமீர்கான் உறவினர் இம்ரான்கான். இவர் இந்தியாவில் பிறந்தவர், ஆனால் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றவர். மத்திய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று மும்பையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் இம்ரான்கான் கலந்து கொண்டார். அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்ற ஒருவர் இந்தியாவுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றதால் அவரை நாட்டை விட்டு வெளியேற வெளிநாட்டு பதிவு அலுவலகம்(FRR0) நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இதை எதிர்த்து இம்ரான் கான் தரப்பில் மும்பை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. விசாரித்த ஐகோர்ட், நாட்டை விட்டு வெளியேற பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது.இவ்வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, '' இதேபோன்ற செயலில் இந்தியர் ஒருவர் வெளிநாட்டில் ஈடுபட்டால், அடுத்த விமானத்தில் அவர் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்படுவார். நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் தங்கிஉள்ளீர்கள். அப்போது எல்லாம் போராட்டத்தில் பங்கேற்காத நீங்கள் தற்போது பங்கேற்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு செல்லலாம். போராடலாம். ஓட்டுப் போடலாம். ஆனால், இங்கு போராட்டம் நடத்துவதை சகித்து கொள்ள முடியாது'' என ஐகோர்ட் கூறியது.
மத்திய அரசின் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ,'' வெளிநாட்டு குடியுரிமை வைத்துள்ள இம்ரான் கான், சலுகையும் உரிமையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மட்டுமே உள்ளது. இந்தியர்களுக்கு உள்ள உரிமையை காட்டிலும் வேறுபட்டது,'' என்றார்.
இம்ரான் கான் தரப்பில் '' இரண்டு ஆண்டுகள் அமெரிக்காவில் இருந்ததை தவிர மற்ற நாட்களில் இந்தியாவில் தான் உள்ளேன். எனது குடும்பம், தொழில், பாரம்பரியம் இந்தியாவை சேர்ந்தது,'' என்றார்.
மும்பை ஐகோர்ட்,'' வெளிநாட்டு குடியுரிமை வைத்துள்ளவர்கள், நாட்டின் கருணையை சார்ந்துள்ளனர். இந்தியர்களுக்கு உள்ள அதே உரிமைகளை அவர்களால் கோர முடியாது. எதிர்காலங்களில் போராட்டம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களில் பங்கேற்க மாட்டேன், என உறுதிமொழி அளிக்க வேண்டும்,'' என உத்தரவிட்டு, இடைக்கால தடையை டிசம்பர்7 ம் தேதி வரை நீட்டித்து விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.
ஐகோர்ட்டின் உத்தரவை ஏற்று போராட்டத்தில் பங்கேற்றதற்காக நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டு இம்ரான் கான் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.