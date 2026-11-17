தேர்தல் கமிஷனிடம் இண்டி கூட்டணி கேட்கிறது 48 கேள்விகள்! அனுமதி அளிக்குமா உச்ச நீதிமன்றம்?
தேர்தல் கமிஷனிடம் இண்டி கூட்டணி கேட்கிறது 48 கேள்விகள்! அனுமதி அளிக்குமா உச்ச நீதிமன்றம்?
ADDED : நவ 17, 2026 03:10 AM
ADDED : நவ 17, 2026 03:10 AM
புதுடில்லி: நாடு முழுதும் நடந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில், தேர்தல் கமிஷனிடம் 48 கேள்விகளை கேட்க அனுமதிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றத்தில், 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள் மனு தாக்கல் செய்துள்ளன.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிக்கு காங்கிரஸ், திரிணமுல் காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின், 'இண்டி' கூட்டணி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.
தேர்தல் கமிஷனர்கள் சுக்பீர் சிங் சாந்து, விவேக் ஜோஷியின் ஆட்சேபனைகளை பொருட்படுத்தாமல், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடர்பாக தன்னிச்சையான முடிவுகளை எடுத்ததாக பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளயிட்டது.
மனு தாக்கல்
இதனால், இந்த விவகாரம் பூதாகரமான நிலையில், ஒரு புறம் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி போராட்டம் நடந்து வரும் நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்திலும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், இவ்வழக்கு தொடர்பாக தேர்தல் கமிஷனிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக, 48 கேள்விகளை கேட்க அனுமதி கோரி எதிர்க்கட்சிகளின், 'இண்டி' கூட்டணி உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிதாக மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இவ்வழக்கில், உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்காமல் வெறும் கருத்துகளை மட்டுமே தேர்தல் கமிஷன் பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளன.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், தேர்தல் கமிஷனர்கள் சுக்பீர் சிங் சாந்து, விவேக் ஜோஷி, துணை தேர்தல் கமிஷனர் பானு பிரகாஷ் யெத்துரு ஆகியோர் 48 கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்க வேண்டும் என அதில் கோரப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக அம்மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி, நாடு முழுதும் மேற்கொள்ள எப்போது முடிவு எடுக்கப்பட்டது? எந்த அதிகாரப்பூர்வ நடைமுறையின் கீழ் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டது? இந்த கேள்விக்கான விடைகளை தேர்தல் கமிஷன் வெளியிட வேண்டும்.
ஒப்புதல்
கடந்த 2025ல் நாடு தழுவிய அளவில் எஸ்.ஐ.ஆர்., நடத்த தேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. ஆனால், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பியபோது, 'அப்படியொரு முடிவு எடுக்கப்பட்டதற்கான எந்தவொரு தகவலும் இல்லை' என பதிலளித்துள்ளது. தேர்தல் கமிஷனின் இந்த விளக்கம் முரண்பாடாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு எஸ்.ஐ.ஆர்., உத்தரவு தொடர்பான கோப்பு எண், தேதி மற்றும் கமிஷனர்கள் ஒப்புதல் அளித்த விபரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும்.
கடந்த 2025, பிப்., 19 முதல், 2026, செப்., 26ம் தேதி வரையிலான காலக்கட்டத்தில், எஸ்.ஐ.ஆர்., 'இசிஐநெட்', எனப்படும், தேர்தல் கமிஷனின் இணைதளம், படிவம் 6 அல்லது மேல்முறையீடுகள் தொடர்பாக தேர்தல் கமிஷனர்கள் சுக்பீர் சிங் சாந்து, விவேக் ஜோஷி இருவரும் எழுத்துப்பூர்வமாக எத்தனை முறை தங்களது ஆட்சேபனைகளை பதிவு செய்துள்ளனர் என்ற விபரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும்.
மேலும், தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனம் மற்றும் பணி நிபந்தனைகள் சட்டம் 2023, பிரிவு 18(2)ன் கீழ் பெரும்பான்மை அடிப்படையில் ஏதேனும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதா என்பதையும் விளக்க வேண்டும்.
அதிகாரம்
வாக்காளர் பட்டியல் தரவுதளத்தில், பெயர்களை சேர்க்கவோ, நீக்கவோ, திருத்தவோ யாருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது? தனியார் ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கும் இதற்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டதா? 'இசிஐநெட்' தளத்தில் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு மாற்றமும், உரிய அதிகாரியின் உத்தரவு, தேதி மற்றும் நேரத்துடன் பதிவிடப்படுகிறதா?
'ஆன்லைன்' படிவம் 6 நடைமுறையில், புதிய உறுதிமொழி சேர்க்கப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? இந்த நடைமுறை காரணமாக எத்தனை விண்ணப்ப படிவங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன? மேற்கு வங்கத்தின் நீதித்துறை அதிகாரிகள் வாக்காளர்களை சேர்க்க பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கு எதிராக தேர்தல் கமிஷன் எத்தனை மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
'இண்டி' கூட்டணி சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இம்மனு இன்று விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.