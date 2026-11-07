நியூசி.,க்கு எதிரான 2வது போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி; 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை
நியூசி.,க்கு எதிரான 2வது போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி; 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை
ADDED : நவ 07, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:57 PM
வெலிங்டன்: இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான 2வது ஒருநாள் போட்டி இன்று (நவ. 7) வெலிங்டனில் நடந்தது. மழை காரணமாக ஆட்டம் தலா 47 ஓவரராக குறைக்கப்பட்டது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
நியூசிலாந்தின் வீரர்கள் இந்திய பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் திணறினர். அனைத்து வீரர்களும் சொற்ப ரன்னில் ஆட்டமிழந்தனர். மிட்செல் 55 ரன்களும், சான்ட்னர் 31 ரன்களும் எடுத்தனர். இறுதியில் நியூசிலாந்து அணி 41 ஓவர்களில் 134 ரன்களுக்கு ஆல்அவுட் ஆனது. இந்தியாவின் குர்னூர் பிரார் 4 விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார்.
தொடர்ந்து விளையாடிய இந்திய அணியும் எளிய இலக்கை எட்டிப் பிடிக்க தடுமாறியது. கில், (0), கோலி (7), ரோகித் (23), அக்ஷர் படேல் (7), நமன் தீர் (12), கம்போஜ் (1) ஆகியோர் ஏமாற்றம் அளித்தனர். ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் மட்டும் ஓரளவுக்கு தாக்கு பிடித்து 30 ரன் விளாசினார்.
26வது ஓவரில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 113 எடுத்து இந்தியா தடுமாறியது. கேஎல் ராகுல் மட்டும் அவுட்டாகாமல் 26 ரன் குவித்து களத்தில் இருந்தார். அப்போது, மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. மேற்கொண்டு போட்டியை தொடர முடியாத சூழலில், டக்வொர்த் லூயிஸ் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டது. அதன்படி, 4 ரன் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன்மூலம், 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 3வது ஒருநாள் போட்டி நவ.,10ம் தேதி ஹாமில்டனில் நடக்கிறது.