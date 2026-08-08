எல்லை பிரச்னையை பேசி தீர்க்க இந்தியா - சீனா கூட்டாக முடிவு
எல்லை பிரச்னையை பேசி தீர்க்க இந்தியா - சீனா கூட்டாக முடிவு
ADDED : ஆக 08, 2026 03:39 AM
ADDED : ஆக 08, 2026 03:39 AM
புதுடில்லி: இந்தியா - சீனா இடையே உள்ள எல்லை தொடர்பான பிரச்னைகள் மற்றும் பிற பிரச்னை களுக்கு ராணுவ மற்றும் துாதரக அளவிலான பேச்சு மூலம் தீர்வு காண, இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளதாக நம் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியா -- சீனா உறவு 2020ல் கிழக்கு லடாக்கின் கல்வான் எல்லை பகுதியில் நடந்த மோதலால் மோசமடைந்தது.
ஆலோசனை
அதன் பின், எல்லையில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்காக, சிறப்பு பிரதிநிதிகள், ராணுவ தளபதிகள் மற்றும் இந்தியா -- சீனா எல்லை விவகாரங்களுக்கான ஆலோசனை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பு வாயிலாக, இரு நாடுகளும் தொடர்ந்து பேச்சு நடத்தி வருகின்றன.
இந்நிலையில், டில்லி யில் நேற்று எல்லை விவகாரங்களுக்கான ஆலோசனை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பின் கூட்டம் நடந்தது. அதில் எல்லை வரையறை, எல்லை நிர்வாகம், எல்லை தாண்டிய ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து நம் வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை: எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியில் நிலவும் சூழலை இரு தரப்பும் ஆய்வு செய்தன. எல்லை பகுதிகளில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை பேணுவது, இந்தியா --- சீனா இருதரப்பு உறவை முன்னேற்றுவதற்கு அவசியம் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
ராணுவ தளபதி
நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பிரச்னைகளுக் கும், தற்போதுள்ள துாதரக மற்றும் ராணுவ பேச்சு அமைப்புகள், குறிப்பாக அந்தந்த பகுதி ராணுவ தளபதிகள் மட்டத்திலான சந்திப்புகள் மூலம் தீர்வு காண ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. இதன் மூலம் எல்லையில் பதற்றம் தவிர்க்கப்படும். தவறான புரிதல்களால் பிரச்னைகள் நிகழாது. இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.