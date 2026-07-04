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பெத்தேல் அதிரடி; 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி

பெத்தேல் அதிரடி; 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து வெற்றி

UPDATED : ஜூலை 04, 2026 10:46 PM

ADDED : ஜூலை 04, 2026 09:47 PM

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UPDATED : ஜூலை 04, 2026 10:46 PM ADDED : ஜூலை 04, 2026 09:47 PM

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மான்செஸ்டர்: இந்தியாவுக்கு எதிரான 2வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மான்செஸ்டரின் இன்று நடந்தது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்தியா பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக, 15 வயதேயான இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகிறார். அதுமட்டுமில்லாமல், மிக இளம் வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சச்சினின் (16) சாதனையை முறியடித்தார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் களமிறங்கிய சூர்யவன்ஷி வெறும் 14 ரன்னில் அவுட்டாகி ஏமாற்றம் அளித்தார். மறுமுனையில் இங்கிலாந்து பவுலிங்கை வெளுத்து வாங்கிய அபிஷேக் சர்மா 24 பந்தில் 43 ரன் ஆட்டமிழந்தார். இதனால், இந்திய அணி பவர் பிளேவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 65 ரன் குவித்தது.

அதன்பிறகு, ஜோடி சேர்ந்த இஷான் கிஷான், ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். ஸ்ரேயாஷ் 37 ரன்னிலும், இஷான் கிஷான் 49 ரன்னிலும் அவுட்டாகினர். துபே (5), அக்ஷர் படேல் (2) சோபிக்கத் தவறினர். இறுதியில் திலக் வர்மா (24 நாட் அவுட்) அதிரடி காட்டினார். இதனால், இந்திய அணி 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு190 ரன் குவித்தது.

191 ரன் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியின் துவக்க வீரர்கள் இந்திய பவுலிங்கை சமாளிக்க முடியாமல் திணறினர். பட்லர் மற்றும் சால்ட் ரன் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்தனர். இதனால், அந்த அணி ஒரு ரன்னுக்கு 2 விக்கெட்டை இழந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, வந்த கேப்டன் ரூட் அதிரடியாக ஆடினார். 15 பந்தில் 39 ரன் எடுத்து அவுட்டானார். இதனால்,51 ரன்னுக்கு 3 விக்கெட் இழந்தது.

இருப்பினும், ப்ரூக் (39), பன்டன் (39) ஆகியோர் அதிரடியாக ரன் குவித்தனர். மறுமுனையில் பெத்தேலும் சிக்சர் மழை பொழிந்தார். இதனால் அரைசதம் விளாசிய அவர், அணியை வெற்றிப்பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார். இறுதியில் ஒரு ஓவர் எஞ்சியிருந்த நிலையில், இங்கிலாந்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. அதிரடியாக ஆடிய பெத்தேல் 46 பந்துகளில் 76 ரன் குவித்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

இதன்மூலம், 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

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