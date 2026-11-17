ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எல்பிஜி டேங்கர் கப்பல் மீது தாக்குதல்; இந்தியா கடும் கண்டனம்
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எல்பிஜி டேங்கர் கப்பல் மீது தாக்குதல்; இந்தியா கடும் கண்டனம்
ADDED : நவ 17, 2026 10:37 PM
ADDED : நவ 17, 2026 10:37 PM
புதுடில்லி: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எல்பிஜி டேங்கர் கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறியதாவது: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில், பனாமா நாட்டின் எம்டி தாரா கேஸ் என்ற எல்பிஜி டேங்கர் கப்பல் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை நாங்கள் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.
கப்பலில் இருந்த 24 இந்தியர்களில், 21 பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். காயமடைந்த இரண்டு இந்தியப் பணியாளர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். ஒரு இந்தியர் இன்னும் காணவில்லை.
ஓமனில் உள்ள எங்கள் தூதரகம், ஓமன் அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து நடைபெற்று வரும் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது.
மீட்புப் பணிகளில் ஓமன் அரசு வழங்கிய சரியான நேரத்திலான உதவி மற்றும் ஆதரவை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். இப்பகுதியில் கப்பல் போக்குவரத்து மீதான தொடர்ச்சியான தாக்குதல் சம்பவங்கள் மிகுந்த கவலை அளிப்பதுடன், பொதுமக்களான மாலுமிகளின் பாதுகாப்பிற்கு கடுமையான அச்சுறுத்தலாகவும் உள்ளன.
வர்த்தகக் கப்பல் போக்குவரத்து, மக்கள் உள்கட்டமைப்புகளைக் குறிவைப்பது முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட வேண்டும். சர்வதேச சட்டத்திற்கு இணங்க, சர்வதேச நீர்வழிகள் வழியாக சுதந்திரமான, தடையற்ற கப்பல் போக்குவரத்தும் வர்த்தகமும் கூடிய விரைவில் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறியுள்ளார்.