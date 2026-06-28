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2வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா ஏமாற்றம்; வரலாறு படைத்தது அயர்லாந்து

2வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா ஏமாற்றம்; வரலாறு படைத்தது அயர்லாந்து

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ADDED : ஜூன் 28, 2026 10:36 PM

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ADDED : ஜூன் 28, 2026 10:36 PM

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பெல்பாஸ்ட்: இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 கிரிக்கெட் போட்டியிலும் அயர்லாந்து அணி ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், முதல்முறையாக இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றி அயர்லாந்து வரலாறு படைத்துள்ளது.

இந்திய அணி அயர்லாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்றது. முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் அயர்லாந்து அணி 34 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இந்திய ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது.

இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 2வது மற்றும் கடைசி டி20 கிரிக்கெட் போட்டி பெல்பாஸ்ட்டில் இன்று துவங்கி நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி, முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி, அயர்லாந்து அணிக்கு துவக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய டெக்டர் (5) ஹர்சித் ரானா பந்திலும், அடைர் (16) அர்ஷ்தீப் சிங் பந்திலும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இதனால், அந்த அணி 21 ரன்னுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அதன்பிறகு வந்த டக்டர் (15) ஏமாற்றம் அளித்தாலும்,டெக்டாரும், பெஞ்சமினும் சிறப்பாக ஆடி ரன் சேர்த்தனர்.

இதனால், அயர்லாந்து அணி மளமளவென ரன் குவித்தது. பின்னர், 20 ஓவர் முடிவில் அயர்லாந்து அணி 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 154 ரன் சேர்த்தது. அதிகபட்சமாக டெக்டர் (53) அரைசதம் அடித்தார். பெஞ்சமின் 37 ரன்னும், டாக்ரெல் 19 ரன்னும் எடுத்தனர்.

இந்திய அணி தரப்பில் அறிமுகப்போட்டியில் விளையாடிய 3 விக்கெட்டும், அர்ஷ்தீப் சிங், ஷிவம் துபே தலா 2 விக்கெட்டும், ஹர்ஷித் ரானா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.

தொடர்ந்து, 155 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. தொடக்க வீரர்களாக சாம்சன், அபிஷேக் ஷர்மா ஆகியோர் தாங்கள் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே கோல்டன் டக்காகினர். தொடர்ந்து, இஷான் கிஷான் (12), ஸ்ரேயஷ் ஐயர் (10) ஆகியோரும் ஏமாற்றம் அளித்தனர். இதனால், இந்திய அணி 35 ரன்னுக்கே 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.

அதன்பிறகு ஜோடி சேர்ந்த திலக் வர்மா, அக்ஷர் படேல் ஆகியோர் நிதானமாக ஆடி ரன் சேர்த்தனர். 8 ஓவர் முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 54 ரன் எடுத்திருந்த போது, மழை குறுக்கிட்டதால், ஆட்டம் தடைபட்டது.

பின்னர், மீண்டும் போட்டி துவங்கியதும் அக்ஷர் படேல் (14), ஷிவம் துபே (20) ஆட்டமிழந்தனர். மறுமனையில் பொறுப்பாக ஆடிய திலக் வர்மா அரைசதம் (55) அடித்து அவுட்டானார். கடைசி 5 பந்துகளில் 15 ரன் தேவைப்பட்ட நிலையில், இந்திய அணியால் 13 ரன் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதனால், ஒரு ரன்னில் அயர்லாந்து த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இதன்மூலம், இந்தியாவுக்கு எதிராக அயர்லாந்து அணி முதல்முறையாக டி20 கிரிக்கெட் தொடரை கைப்பற்றி வரலாறு படைத்துள்ளது.

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