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/செய்திகள்/இந்தியா/வளர்ச்சி மாடலில் இந்தியா உலகுக்கே ﻿வழிகாட்டி; நியூசிலாந்தில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

வளர்ச்சி மாடலில் இந்தியா உலகுக்கே ﻿வழிகாட்டி; நியூசிலாந்தில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

வளர்ச்சி மாடலில் இந்தியா உலகுக்கே ﻿வழிகாட்டி; நியூசிலாந்தில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:16 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:16 PM

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ஆக்லாந்து: “உலகளாவிய சவால்களுக்கு மத்தியிலும், இந்தியா முன்னெப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது; உலகுக்கு புதிய வளர்ச்சி மாடலை இந்தியா வழங்கி வருகிறது,” என, பிரதமர் நரேந்திர மோடி நியூசிலாந்தில் தெரிவித்தார்.

இந்தோனேஷியா, ஆஸ்திரேலியா பயணத்தை தொடர்ந்து, பிரதமர் மோடி, நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்துக்கு நேற்று சென்றார். 40 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் நியூசிலாந்து செல்வது இதுவே முதன் முறை. இந்த பயணத்தின் போது நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சனை சந்தித்து பிரதமர் மோடி இருதரப்பு பேச்சு நடத்தினார். பாதுகாப்பு, சுற்றுலா, விளையாட்டு, பேரிடர் மேலாண்மை, பால் மற்றும் கால்நடை உள்ளிட்ட துறைகளில் ஐந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்பட்டன.

அதை தொடர்ந்து, ஆக்லாந்தில் உள்ள ஸ்பார்க் அரங்கில், 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்திய வம்சாவளியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார். நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: உலகளாவிய சவால்களுக்கு மத்தியிலும், இந்தியா உலகின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பெரிய பொருளாதார நாடாக திகழ்கிறது. உலகுக்கு புதிய வளர்ச்சி மாடலை இந்தியா வழங்கி வருகிறது.

ஒவ்வொரு மாதமும் இந்தியாவில், யு.பி.ஐ., வழியாக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளாக நடக்கின்றன. ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் மற்றும் விண்வெளி பொருளாதாரத்தில் இந்தியா புதிய உயரங்களை எட்டியுள்ளது. இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள், வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் பயணத்தை மேலும் வேகப்படுத்தும். இரு நாடுகளின் தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

விண்வெளித் துறையிலும், இந்தியா -- நியூசிலாந்து இடையே பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது. இரு நாடுகளுக்கும் முன் வாய்ப்புகளின் பெருங்கடல் விரிந்துள்ளது. பூர்வகுடி கலாசாரங்களை பாதுகாப்பதில் நியூசிலாந்து உறுதியுடன் உள்ளது. இது இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்தை இணைக்கும் மற்றொரு முக்கிய அம்சம். நியூசிலாந்தில் வாழும் இந்தியர்கள், அந்நாட்டு சமூகத்தின் முக்கிய அங்கமாக உயர்ந்துள்ளனர். கிரிக்கெட் வீரர் ரச்சின் ரவீந்திரா உள்ளிட்டோர் அதற்கு சிறந்த உதாரணம்.

மக்கள் தொகையின் அளவு முக்கியமல்ல; மக்களின் நலனில் ஒரு நாடு காட்டும் அர்ப்பணிப்பே முக்கியம். அந்த வகையில், நியூசிலாந்திடம் இருந்து இந்தியா பல விஷயங்களை கற்றுக் கொண்டுள்ளது. நியூசிலாந்தில் பெண்கள் பல துறைகளில் சிறப்பாக பங்களித்து வருகின்றனர். அதேபோல், 'பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சி' என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில், இந்தியாவும் பெண்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது. இந்தியா - நியூசிலாந்தின் நட்பு, நம்பிக்கை மற்றும் ஒத்துழைப்புக்கு பாலமாக இந்திய வம்சாவளியினர் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.

மாற்றத்தை தந்தவர் மோடி!

இந்திய வம்சாவளியினர் இடையே நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் பேசுகையில், 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் நியூசிலாந்துக்கு வந்திருப்பது வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு. இந்தியாவின் பொருளாதாரம், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல துறைகள் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கண்டுள்ளது. உலகின் மிகப்பெரிய நடுத்தர வர்க்க மக்கள் வாழும் நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உருவெடுத்திருப்பது, மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திய முக்கிய சாதனையாகும், என்றார்.



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