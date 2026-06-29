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தேர்தல் வெளிப்படைத்தன்மையில் உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா முன்னோடி; ஞானேஷ் குமார் பெருமிதம்

தேர்தல் வெளிப்படைத்தன்மையில் உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா முன்னோடி; ஞானேஷ் குமார் பெருமிதம்

18

ADDED : ஜூன் 29, 2026 04:46 PM

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ADDED : ஜூன் 29, 2026 04:46 PM

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புட்காம்: தேர்தல் வெளிப்படைத்தன்மையில் உலகின் முக்கிய ஜனநாயக நாடுகளுக்கு இந்தியா முன்னோடியாக உள்ளது என்று மத்திய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பெருமிதத்துடன் கூறி உள்ளார்.

காஷ்மீருக்கு மூன்று நாள் பயணம் மேற்கொண்டு உள்ள அவர் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது கூறியதாவது;

நம் நாட்டு ஜனநாயகத்தின் தூண்களான ஓட்டுச் சாவடி நிலை அலுவலர்களுடன் கலந்துரையாடினோம். உலகின் தேர்தல் நடைமுறைகளில் சிறந்த வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட நடைமுறை நம்முடையது என்பது பற்றி விவாதித்தோம்.

வாக்காளர்கள் பட்டியல் தயாரிப்பு, ஓட்டுப்பதிவு மற்றும் ஓட்டு எண்ணிக்கை வரை ஒவ்வொரு முறை தேர்தல் நடைமுறைகள் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. தணிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

வலுவான தேர்தல் நடைமுறையை கருத்தில் கொள்ளும் போது, உலகின் முக்கிய ஜனநாயக நாடுகளில் தேர்தல் வெளிப்படைத்தன்மையில் இந்தியாவானது முன்னோடியாக இருக்கிறது. ஜனநாயகம் மற்றும் தேர்தல் உதவிக்கான சர்வதேச நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பை வகிப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அனைத்து நிலை ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், ஓட்டுச்சாவடி மேற்பார்வையாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இவ்வாறு தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் கூறினார்.

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