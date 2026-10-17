இந்தியா ஒன்றும் வங்கதேசம் அல்ல, மாணவர்கள் முட்டாள்களும் அல்ல: கரப்பான் கும்பலுக்கு மத்திய அரசு பதிலடி
இந்தியா ஒன்றும் வங்கதேசம் அல்ல, மாணவர்கள் முட்டாள்களும் அல்ல: கரப்பான் கும்பலுக்கு மத்திய அரசு பதிலடி
ADDED : அக் 17, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:09 PM
தலைநகர் டில்லியில் எதிர்க்கட்சிகள், கரப்பான் கும்பல் போராட்டங்களை மத்திய அரசு ஒடுக்கியது. அரசுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கூறி எங்களின் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக டில்லிவாசிகள் கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருந்தனர்.
மத்திய பாஜ அரசை அகற்றுவது ஒன்றே எங்களின் நோக்கம் என்று முழங்கிய கரப்பான் கும்பலுக்கு கடும் கண்டனங்களும் எழுந்தன. கரப்பான் கும்பலின் நோக்கத்திற்கு மத்திய அரசு பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து பார்லி.விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவின் விவரம்:
இந்தியாவில் இளைஞர்கள் ஒன்றும் முட்டாள்கள் அல்ல. அவர்கள் நாட்டை அழிக்க மாட்டார்கள், அதனை கட்டமைப்பவர்கள். உண்மையான அனைத்து இந்திய மாணவர்களும் பதக்கங்களை வென்று, திறன் மேம்பாடு, புத்தாக்கம், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கி கலாசாரங்களின் அடையாளங்களாக உருவாகுகின்றனர்.
இவ்வாறு தமது பதிவில் அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ கூறி உள்ளார். பதிவில் வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.